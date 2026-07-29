جلسه برنامه‌ریزی ستاد اربعین اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم؛ با حضور مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم برگزار و اعلام شد که در ایام اربعین حسینی، واحد‌های اقامتی استان قم ۴۰ درصد تخفیف به زائران و مسافران ارائه می‌دهند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در جلسه برنامه‌ریزی ستاد اربعین اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم بر ارائه خدمات مطلوب به زائران مراسم اربعین تأکید و اعلام شد در ایام اربعین حسینی، واحد‌های اقامتی ۴۰ درصد تخفیف به زائران و مسافران ارائه می‌دهند و مجتمع‌های بین‌راهی و سایر تأسیسات گردشگری استان نیز با تمام ظرفیت خود، آماده پذیرایی از زائران اربعین هستند.

در این جلسه که رؤسای انجمن‌ها و تشکل‌های گردشگری استان قم نیز حضور داشتند مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم از برنامه‌ریزی جامع و آمادگی کامل تمامی مجتمع‌های بین‌راهی، واحد‌های اقامتی و تأسیسات گردشگری استان برای ارائه خدمات مطلوب و شایسته به زائران اربعین خبر داد.

آقای بهزاد احمدی فارسانی با اشاره به وجود بارگاه ملکوتی حضرت فاطمه معصومه (س)، مسجد مقدس جمکران و بقاع متبرکه امامزادگان (ع) در این استان و همچنین جایگاه قم به عنوان گذرگاه اصلی مواصلاتی کشور، گفت: موقعیت ویژه زیارتی و مواصلاتی قم موجب شده است تا استان قم در ایام اربعین، به میعادگاهی برای زائران تبدیل شود؛ از این‌رو تمامی ظرفیت‌های اقامتی و رفاهی استان برای میزبانی شایسته از زائران بسیج شده‌اند.



وی همچنین بر ضرورت نظارت دقیق بر نحوه ارائه خدمات تأکید و خاطرنشان کرد: نظارت و بازرسی‌های مستمر و شبانه‌روزی از کلیه مراکز خدماتی و اقامتی استان در این ایام با جدیت دنبال می‌شود.



در این جلسه، رؤسای انجمن‌ها و تشکل‌های گردشگری استان قم نیز به بیان دیدگاه‌ها و برنامه‌های خود، به منظور ارائه خدمات بهتر و مطلوب‌تر به زائران پرداختند و بر آمادگی تأسیسات گردشگری در پذیرایی از زائران و مسافران خبر دادند.



امسال ۲۰ صفر، اربعین حسینی با ۱۳ مرداد مصادف شده است.