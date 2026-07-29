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همزمان با نزدیک شدن به اربعین حسینی، تردد در پایانه مرزی شهید سلیمانی اوج گرفته و تنها در ۸ ساعت ابتدای امروز، ۹۰ هزار تردد ثبت شده؛ آماری که تاکنون بیسابقه بوده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ مدیر پایانه مرزی مهران گفت: از ساعت صفر بامداد (چهارشنبه، ۷ مردادماه) تا ساعت ۸ صبح، بیش از ۹۰ هزار تردد در این پایانه مرزی ثبت شده که نشاندهنده اوج گیری سفر در روزهای منتهی به اربعین است.
علی کوخایی اضافه کرد: از اول ماه صفر تاکنون؛ تردد زائران به یک میلیون و ۱۶۰ هزار نفر در این مرز رسیده است.
امنیت بالا، نزدیکی به شهرهای زیارتی و همچنین فاصله کوتاه تا بغداد، خدماتدهی گسترده رفاهی و استقرار موکبهای بیشمار مردمی در طول مسیر تا کربلا و نجف از مهمترین عوامل استقبال زائران از مرز مهران برای سفر به این کشور همسایه است.
مهران هر سال در روزهای اربعین حسینی میزبان جمعیت چندین میلیونی زائران است به گونهای که در طول سال گذشته نزدیک به هشت میلیون نفر از این گذرگاه رسمی و بینالمللی گذر کردند.
گذرگاه مرزی مهران در ۹۵ کیلومتری جنوبباختری شهر ایلام (مرکز استان) قرار دارد.