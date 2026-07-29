\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627 \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0642\u0632\u0648\u06cc\u0646\u060c \u0648\u062d\u062f\u062a \u0627\u06cc\u0646 \u0631\u0648\u0632\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0645\u0631\u062f\u0645 \u062f\u0631 \u062e\u06cc\u0627\u0628\u0627\u0646 \u0648 \u0645\u06cc\u062f\u0627\u0646 \u0648 \u062f\u06cc\u067e\u0644\u0645\u0627\u0633\u06cc\u060c \u0636\u0627\u0645\u0646 \u0639\u0628\u0648\u0631 \u0627\u0645\u0646 \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u0627\u0632 \u0631\u0648\u0632\u200c\u0647\u0627\u06cc \u067e\u0631\u062a\u0644\u0627\u0637\u0645 \u062c\u0646\u06af \u0648 \u062a\u0647\u062f\u06cc\u062f \u0648 \u062a\u062d\u0631\u06cc\u0645 \u0627\u0633\u062a.\n\u0648\u062d\u062f\u062a\u06cc \u062a\u0648\u0627\u0645 \u0628\u0627 \u0635\u0628\u0631 \u0648 \u0627\u06cc\u0633\u062a\u0627\u062f\u06af\u06cc \u06a9\u0647 \u0642\u0631\u0627\u0631 \u0627\u0633\u062a \u062a\u0627 \u0646\u0635\u0631\u062a \u0646\u0647\u0627\u06cc\u06cc \u0648 \u062c\u0634\u0646 \u067e\u06cc\u0631\u0648\u0632\u06cc \u062f\u0631 \u062e\u06cc\u0627\u0628\u0627\u0646 \u0627\u0645\u062a\u062f\u0627\u062f \u06cc\u0627\u0628\u062f.\n\n\u00a0\n\n\n\n