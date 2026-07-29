تحلیل‌های سازمان‌های محیط‌زیستی اروپا از ثبت خشکسالی و آتش‌سوزی‌های بی‌سابقه در این قاره خبر می‌دهند؛ از سال گذشته تاکنون بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار از اراضی اروپا در آتش سوخته که این وضعیت امنیت غذایی را در قاره سبز تهدید می‌کند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ تحلیل‌های سازمان‌های محیط زیست اروپا نشان می‌دهد این قاره دیگر فقط با موج گرمای بی سابقه و کاهش محصولات روبه رو نیست؛ اروپا در سال‌های اخیر نصاب تازه‌ای در خشکسالی و آتش‌سوزی را ثبت کرده است، طوری که از پارسال تاکنون بیش از یک میلیون و دویست هزار هکتار از اراضی اروپا در آتش سوخت؛ نصابی بی‌سابقه از زمان آغاز ثبت داده که به همراه خشکسالی امنیت غذایی را نیز در قاره سبز تهدید می‌کند.

کشور جزیره‌ای انگلیس هم که پارسال خشک‌ترین بهار یک قرن اخیر را تجربه کرد امسال نیز خشک‌ترین و گرم‌ترین بهار و خشکسالی چند دهه اخیر را تجربه کرد و جنوب و شرق این کشور در ماه‌های اخیر طولانی‌ترین دوره بدون باران در ۳۰ سال گذشته را تجربه کرد و زنگ هشدار درباره کاهش چشمگیر تولید محصولات کشاورزی و کمبود مواد غذایی در این کشور به صدا درآمده است.

سخنان دکتر رووان هوپر (Rowan Hooper)، کارشناس آب و هوا می‌گوید: اگر ما روش تولید غذایمان را تغییر ندهیم، دچار بحران جدی خواهیم شد. آژانس امنیت ملی بریتانیا اخیرا هشدار داد که در ۵ سال آینده، اکوسیستم در این کشور ممکن است درهم بریزد.

پاول تامپکینز معاون رئیس اتحادیه ملی کشاورزان انگلیس که بار‌ها با تجمع برابر ساختمان نخست وزیری انگلیس و با شیوه‌های مختلف اعتراض خود را به تشدید فشار بر کشاورزان ابراز کردند می‌گوید: چالش‌های کشاورزان برداشت محصول را دشوار و پرهزینه کرده و موجب افزایش بهای مواد غذایی شده است.

دکتر پنی سارچت (Penny Sarchet)، سردبیر «نیو ساینتیست» در این باره می‌گوید: ما قبلا و در سالیان اخیر شاهد افزایش فراوان بهای مواد غذایی بوده‌ایم و چون ادامه یافته است ما به گرانی مواد غذایی عادت کرده‌ایم. شمار قابل توجهی از مردم هم به فقر غذایی دچار شده‌اند که با ادامه کم آبی، بر شمار فقیران افزوده می‌شود.

موج بی سابقه گرما و خشکیِ علفزارها، آنها را مستعد آتش سوزی کرده است. هزاران هکتار از اراضی کشاورزی و جنگلی انگلیس تاکنون از بین رفته است. شورای ملی روسای آتش نشانی انگلیس اعلام کرد نیرو‌های خدمات فوری هم اکنون در حال تلاش برای مهار ۱۹ آتش سوزی جنگلی در سراسر این کشورند که برخی در نزدیکی مناطق شهری قرار دارند.

در حالی که انگلیس با شدید‌ترین خشکسالی بیش از یک قرن اخیر دسته و پنجه نرم می‌کنه اعلام شد خشکسالی و گرما ۹ میلیون تن غلات را در اروپا نابود و بیش از دو میلیارد یورو به کشاورزان خسارت وارد کرده است.