۱۵۰ شب اتحاد و وفاداری مردم در تجمعات شبانه

۱۵۰ شب از حضور مردم در میادین می‌گذرد، حضوری از جنس شکوه و ایستادگی و خونخواهی رهبر شهید. این حضور مستمر نماد همبستگی ملی، اقتدار کشور و پشتیبانی از مدافعان وطن است.