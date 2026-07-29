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۱۵۰ شب اتحاد و وفاداری مردم در تجمعات شبانه

۱۵۰ شب از حضور مردم در میادین می‌گذرد، حضوری از جنس شکوه و ایستادگی و خونخواهی رهبر شهید. این حضور مستمر نماد همبستگی ملی، اقتدار کشور و پشتیبانی از مدافعان وطن است.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۰۷- ۰۹:۰۳
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برچسب ها: تجمع مردمی ، اتحاد مردم ایران
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