به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ این کاروان مردمی که از آذربایجان عازم جنوب کشور شده است، پس از روز‌ها حرکت پرخروش در مسیر سراسری ایران، به کلان‌شهر تاریخی اصفهان رسید.

این کاروان که نمادی از همبستگی ملی و پیوند ناگسستنی اقوام ایرانی است، با حضور در اصفهان، جلو‌های تازه از وحدت و ایستادگی را در این شهر ثبت کرد.

ورود این کاروان به اصفهان در حالی صورت گرفت که اعضای آن با بدرقه گرم مردم شهر‌های مختلف، مسیری طولانی را از شمال غربی تا مرکز کشور پیموده‌اند. این حرکت خودجوش مردمی که از مقابل گلزار شهدای تبریز و مزار امام‌جمعه شهید این شهر آغاز شد، قرار است پیام همدلی، همبستگی و ایستادگی مردم آذربایجان را به مردمان خونگرم جنوب، به‌ویژه خانواده‌های معظم شهدای دانش‌آموز میناب برساند.

زنجان و تهران و قم مقاصد قبلی این کاروان مردمی است که درمیان موج خروشان مردم، پیام همدلی ملت ایران را به گوش همگان رساند. شامگاه سه‌شنبه، کاروان جان‌فدایان آذربایجان وارد اصفهان شد. اعضای این کاروان با ورود به شهر تاریخی اصفهان، در میان استقبال پرشور مردم این خطّه، با حضور در مکان‌های مذهبی و یادمان‌های شهدای اصفهان، بار دیگر بر پیمان خود با آرمان‌های ایران عزیز تأکید کردند. آنان پیام صلح، دوستی و وحدت را از دل تاریخ کهن اصفهان به گوش جهانیان می‌رسانند و عزم خود را برای ادامه مسیر تا سواحل نیلگون خلیج‌فارس جزم کرده‌اند.

این کاروان سپس راهی استان هرمزگان و در نهایت خلیج همیشه فارس خواهد شد تا با رسیدن به میناب، ضمن دیدار با خانواده‌های شهدای دانش‌آموز این شهر، پیام نهایی خود را مبنی بر «یک ایران، یک پرچم، یک عهد» به جای جای این سرزمین ابلاغ کند.