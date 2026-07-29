به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،سهراب مصطفی با اشاره به اجرای این طرح در راستای دستور دولت و سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی، اظهار داشت که هدف از این اقدام، کاهش هزینه‌های تولید و تقویت امنیت غذایی کشور است. وی افزود: این یارانه به کشاورزانی تعلق می‌گیرد که از تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۸ به بعد، کودهای مورد نظر را از کارگزاری‌های مجاز خریداری کرده باشند . فرآیند واریز از سوم مردادماه آغاز شده و از کشاورزان درخواست می‌شود برای دریافت آن، هرچه سریع‌تر با ارائه شماره شبا بانک کشاورزی خود به مراکز و کارگزاری‌های زیرمجموعه این شرکت مراجعه نمایند.