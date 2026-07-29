علاقهمند استاد فیده شد
عرشیا علاقهمند، ملیپوش شطرنج ایران، با کسب نشان نقره در مسابقات ردههای سنی آسیا، موفق به کسب عنوان بینالمللی استاد فیده شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، عرشیا علاقهمند با کسب این نتیجه ارزشمند، حدنصاب لازم برای دریافت این عنوان بینالمللی را کسب کرد و به جمع استادان فیده شطرنج ایران پیوست.
پیش از این نیز در جریان همین رقابتها، عسل ابراهیمی و عرفان احمدی موفق به کسب عناوین بینالمللی شده بودند و با ثبت این موفقیت، تعداد نمایندگان ایران که در مسابقات ردههای سنی آسیا موفق به کسب عنوان مستقیم شدند، به سه نفر رسید.