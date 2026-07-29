عرشیا علاقه‌مند، ملی‌پوش شطرنج ایران، با کسب نشان نقره در مسابقات رده‌های سنی آسیا، موفق به کسب عنوان بین‌المللی استاد فیده شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، عرشیا علاقه‌مند با کسب این نتیجه ارزشمند، حدنصاب لازم برای دریافت این عنوان بین‌المللی را کسب کرد و به جمع استادان فیده شطرنج ایران پیوست.

پیش از این نیز در جریان همین رقابت‌ها، عسل ابراهیمی و عرفان احمدی موفق به کسب عناوین بین‌المللی شده بودند و با ثبت این موفقیت، تعداد نمایندگان ایران که در مسابقات رده‌های سنی آسیا موفق به کسب عنوان مستقیم شدند، به سه نفر رسید.