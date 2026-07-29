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واژگونی یک دستگاه مینیبوس در محور کوهسرخ به کاشمر، ۵ کشته و ۲۵ مصدوم بر جای گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،رئیس دانشکده علوم پزشکی کاشمر گفت: عصر دیروز ساعت ۱۷:۱۵، حادثه واژگونی یک دستگاه مینیبوس در محور کوهسرخ به کاشمر به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ گزارش شد.
دکتر یزدانی ادامه داد: در این حادثه ۲۵ مصدوم پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی توسط کارشناسان اورژانس، به بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع) کاشمر منتقل شدند. بیشتر مصدومان را بانوان تشکیل میدادند و تعدادی کودک نیز در میان آسیبدیدگان حضور داشتند.
وی گفت: بر اثر شدت حادثه، ۵ نفر در محل حادثه جان خود را از دست دادند.
رئیس دانشکده علوم پزشکی کاشمر با اشاره به آمادگی کامل بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع) برای پذیرش مصدومان افزود: تمامی امکانات درمانی و تخصصی برای ارائه خدمات به مصدومان این حادثه بسیج شده است و روند درمان و مراقبت از آنان با جدیت ادامه دارد.