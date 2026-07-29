پدر شهید علیرضا زاهدی پور به فرزند شهیدش پیوست و امروز ساعت ۱۴ در بیرجند تشییع و به خاک سپرده می‌شود.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، پیکر مرحوم حاج رمضان زاهدی پور پدر شهید علیرضا زاهدی پور امروز ساعت ۱۴ در بیرجند تشییع و به خاک سپرده می‌شود.

مرحوم حاج رمضان زاهدی پور پدر شهید علیرضا زاهدی پور در ۹۰ سالگی به علت کهولت سن دار فانی را وداع گفت.

شهید علیرضا زاهدی پور پس از ۱۳ سال خدمت صادقانه در دوم اردیبهشت ماه ۱۳۷۸ در درگیری با اشرار و قاچاقچیان مسلح مواد مخدر در منطقه سهل آباد شهرستان نهبندان خراسان جنوبی به درجه رفیع شهادت نائل آمد.