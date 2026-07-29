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جانشین انتظامی شهرستان یزد از شناسایی و دستگیری سارقان اماکن نیمه ساز در یک هفته گذشته خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سرهنگ خانی اظهار داشت: در پی چندین فقره سرقت اماکن در دست ساخت در شهرستان یزد موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران کلانتریها قرارگرفت.
وی افزود: ماموران با رصد اطلاعاتی و بررسی صحنههای سرقت، سارقان را شناسایی و پس از هماهنگی قضائی در عملیاتهای متعدد پلیسی ۱۱ سارق را دستگیر و به مقر انتظامی منتقل کردند.
جانشین فرمانده انتظامی شهرستان یزد گفت: متهمان در بازجوییهای به عمل آمده به ۲۴ فقره سرقت اعتراف کردند و در بازرسی از مخفیگاه آنها مقادیری اموال مسروقه کشف و با هماهنگی قضائی تحویل مالباختگان شد.