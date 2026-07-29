بازار مصالح ساختمانی امروز (۷ مرداد ۱۴۰۵)، با ثبات قیمت سیمان و نوسان محدود در برخی محصولات میلگرد و تیرآهن همراه شد.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ قیمت سیمان عمده امروز ۷ مرداد ۱۴۰۵ اعلام شد و بازار این محصول بدون تغییر در مقایسه با روز گذشته فعالیت خود را آغاز کرد.

بر این اساس، سیمان پاکتی تهران (تیپ ۲) عمده با قیمت ۲۵۳ هزار تومان و سیمان پاکتی صوفیان با نرخ ۲۸۹ هزار تومان معامله می‌شود.

همچنین سیمان پاکتی ساوه با قیمت ۲۵۷ هزار تومان، سیمان پاکتی آبیک با نرخ ۲۵۵ هزار تومان و سیمان پاکتی خزر با قیمت ۲۳۰ هزار تومان خرید و فروش می‌شود.



در بازار میلگرد نیز روند معاملات مشابه روز گذشته ادامه یافت و نوسانات قیمتی به چند محصول محدود شد. میلگرد ۱۴ آجدار A۳ آناهیتا گیلان با رشد ۵۰۰ تومانی به ۶۹ هزار و ۲۶۶ تومان رسید، در مقابل میلگرد ۱۶ آجدار A۳ نیشابور با افت ۵۰۰ تومانی، ۶۴ هزار و ۲۲۰ تومان قیمت‌گذاری شد.

همچنین میلگرد ۱۴ آجدار A۳ ذوب‌آهن با نرخ ۶۶ هزار و ۵۱۴ تومان، میلگرد ۱۴ ساده A۱ کویر کاشان با قیمت ۷۷ هزار و ۶۴ تومان و میلگرد ۸ آجدار A۳ بافق یزد با کاهش ۳۰۰ تومانی ۷۰ هزار و ۳۶۷ تومان معامله شدند.

بازار تیرآهن نیز امروز عمدتاً در مسیر ثبات حرکت کرد. تیرآهن ۱۶ ذوب‌آهن اصفهان با افت هزار تومانی به ۹۱ هزار و ۷۴۳ تومان رسید، تیرآهن ۱۴ فایکو با قیمت ۷۹ هزار و ۳۵۸ تومان، به فروش می‌رود.

همچنین تیرآهن ۲۰ نورد فولاد یزد با رشد ۳۰۰ تومانی و نرخ ۸۴ هزار و ۶۷۹ تومان و تیرآهن ۱۴ شاهین‌بناب با قیمت ۷۷ هزار و ۶۴ تومان در بازار خرید و فروش شدند.