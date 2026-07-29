اهداء اعضای پیکر زندهیاد فاطمه خمر به چندین بیمار نیازمند
اهداء اعضای پیکر زندهیاد فاطمه خمر به چندین بیمار نیازمند فرصت دوباره زندگی بخشید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ مردم شهر خان ببین پیکر بانویی را که با ایثار و انساندوستی خانواده اش ، زندگی را به دیگران هدیه کرد بدرقه کردند. پیکر زندهیاد فاطمه خمر، فرزند نظر، که پس از مرگ مغزی با اهدای کامل اعضا و نسوج خود، به چندین بیمار نیازمند فرصت دوباره زندگی بخشید، با حضور گسترده مردم، خانواده، مسئولان و اقشار مختلف جامعه تشییع و در آرامستان این شهر به خاک سپرده شد. خانواده این بانوی نیکاندیش، در حالی که داغ از دست دادن عزیزشان را بر دل داشتند، از تصمیم خداپسندانه اهدای اعضا و نسوج ابراز خرسندی کردند و این اقدام را ماندگارترین یادگار آن مرحومه دانستندو از همه مردم خواستند با ترویج فرهنگ اهدای عضو، در نجات جان بیماران نیازمند سهیم شوند. حاضران در این آئین نیز با تجلیل از این اقدام ارزشمند، اهدای عضو را جلوهای از ایثار، نوعدوستی و مسئولیت اجتماعی دانستند. علاقهمندان میتوانند با مراجعه به سامانه اینترنتی ehdacenter.ir ثبتنام کنند. همچنین افرادی که شماره همراه به نام خود دارند، میتوانند کد ملی خود را به سرشماره ۳۴۳۲ پیامک کرده و مراحل اعلام داوطلبی اهدای عضو را تکمیل کنند.