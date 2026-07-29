کتاب «مبانی و پیشرفت‌های نانوتکنولوژی در الیاف، پوشش‌ها و پارچه‌های چندعملکردی» نوشته فرزانه شیرازی در شهرستان مُهر منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،کتاب «مبانی و پیشرفت‌های نانوتکنولوژی در الیاف، پوشش‌ها و پارچه‌های چندعملکردی» دهمین کتاب در حوزه نانوتکنولوژی و صنعت نساجی اثر فرزانه شیرازی هنرآموز رشته طراحی و دوخت هنرستان دارالفنون شهرستان مهر منتشر شد.

این نویسنده تاکنون ۱۰ عنوان کتاب شامل هفت اثر ترجمه و سه اثر تألیفی در زمینه‌های مهندسی نساجی، طراحی لباس، پوشاک و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای منتشر کرده است که بخشی از منابع مورد استفاده دانشجویان، هنرجویان و علاقه‌مندان این حوزه به شمار می‌رود.

شهرستان مهر در جنوب فارس و در فاصله ۳۲۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.