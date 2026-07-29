

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، فرمانده یگان حفاظت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران از کشف ۲ دستگاه فلزیاب و دستگیری ۱۰ حفار غیرمجاز در منطقه هزارجریب شهرستان بهشهر خبر داد و گفت: پرونده متهمان برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع شده است.

سرهنگ محمدرضا کردان، افزود: در پی دریافت گزارش‌های میراث‌بانان افتخاری مبنی بر تردد و حضور افراد مشکوک در منطقه هزارجریب، مأموران یگان حفاظت با همکاری نیرو‌های انتظامی و با دستور مقام قضایی، بلافاصله به محل اعزام شدند.

او افزود: مأموران پس از شناسایی متهمان، در دو عملیات جداگانه شامل محل حفاری و ایست و بازرسی در نقطه‌ای مشخص، موفق به کشف و ضبط دو دستگاه فلزیاب به همراه متعلقات آن شدند.

کردان با بیان اینکه در این عملیات ۱۰ نفر با هویت مشخص دستگیر شدند، گفت: پرونده متهمان برای سیر مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح قضایی تحویل شد.

فرمانده یگان حفاظت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران با تأکید بر اینکه براساس قانون، ساخت، خرید، فروش، نگهداری، تبلیغ، استفاده و ورود هرگونه دستگاه فلزیاب به کشور مستلزم دریافت مجوز از وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی است، گفت: یگان حفاظت با هرگونه خرید و فروش، تبلیغ و استفاده غیرمجاز از دستگاه‌های فلزیاب با هدف کشف آثار و اموال تاریخی، مطابق قانون برخورد خواهد کرد.