مردم در صد و پنجاهمین شب اقتدار و حماسه، بر ضرورت هوشیاری در برابر توطئه و فریبکاری دشمن تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، مردم استان در اجتماع شب‌های اقتدار فریاد خون خواهی رهبر شهید را سر می‌دهند و بر ادامه راه پر نور ایشان تاکید دارند.

مردم خراسان شمالی شب‌ها همچنان بااقتدار و باصلابت، در سنگر خیابان حضور می‌یابند و ولایتمداری و عشق به رهبر شهید را به همگان نشان می‌دهند.

حماسه خیابان در بجنورد، صحنه‌هایی باشکوه از خستگی ناپذیری و همدلی مردم بود؛ مردمی که در جنگ اراده ها، پیروز واقعی میدان هستند و وحدت و انسجام ملی را رمز ماندگاری و ضامن ایران قوی می‌دانند.