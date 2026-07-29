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مردم در صد و پنجاهمین شب اقتدار و حماسه، بر ضرورت هوشیاری در برابر توطئه و فریبکاری دشمن تاکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، مردم استان در اجتماع شبهای اقتدار فریاد خون خواهی رهبر شهید را سر میدهند و بر ادامه راه پر نور ایشان تاکید دارند.
مردم خراسان شمالی شبها همچنان بااقتدار و باصلابت، در سنگر خیابان حضور مییابند و ولایتمداری و عشق به رهبر شهید را به همگان نشان میدهند.
حماسه خیابان در بجنورد، صحنههایی باشکوه از خستگی ناپذیری و همدلی مردم بود؛ مردمی که در جنگ اراده ها، پیروز واقعی میدان هستند و وحدت و انسجام ملی را رمز ماندگاری و ضامن ایران قوی میدانند.