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رویداد ملی قصهنویسی محیطزیستی مأموریت ماکان در هرمزگان درحال برگزاریست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هرمزگان گفت: نخستین رویداد محیطزیستی قصهنویسی «ماموریت ماکان» به یاد کودکان شهید دبستان شجره طیبه میناب با همکاری مرکز آموزش محیطزیست و تربیت محیطبان سازمان حفاظت محیط زیست در حال برگزاریست.
پروین پشت کوهی افزود: این رویداد با هدف، ترویج فعالیتهای محیطزیستی، توسعه فرهنگ حفاظت از سرزمین مادری با رویکرد محیطزیست و توجه به نقش و اهمیت محیطزیست در زندگی بشر برگزار میشود.
وی با اشاره به اینکه این مسابقه بین دانشآموزان محیطیار مقطع ابتدایی برگزار میشود، گفت:
کودکان و نوجوانان محیطیار میتوانند یکی از موضوعات محیطزیستی شامل؛ آب، خاک، هوا، جنگل و انرژی را انتخاب کنند و برای موضوع منتخب خود طرح داستانی ارائه شده را تکمیل نمایند.
پشت کوهی افزود: شرکت کنندگان برای ارسال آثار ابتدا لازم است در درگاه اینترنتی mohityar.doe.ir ثبت نام و کد عضویت و کد رهگیری دریافت نمایند.
مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هرمزگان گفت: دانشآموزان محیطیار میتوانند با مطالعه طرح توجیهی مراقبین محیط زیست و داستان نیمهتمام، داستان تکمیل شده خود را پس از تایپ به صورت فایل PDF در تارنما به آدرس mohityar.doe.ir در بخش مسابقات طرح ملی محیطیار بارگذاری کنند.
وی با اشاره به اینکه مراحل اجرای مسابقه در دو مرحله استانی و ملی داوری میشود، افزود: از بین داوطلبان هر پایه ۵ نفر دانشآموز محیطیار به عنوان نفرات برتر استانی جمعا از ۳۰ تن قدردانی میشود.
پشت کوهی گفت: از بین نفرات برتر استانی در هر مقطع یک نفر به مرحله ملی راه مییابد.
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مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هرمزگان افزود: از میان راهیافتگان به مرحله ملی، در هر پایه ۵ تن کودک یا نوجوان محیطیار انتخاب و قدردانی میشوند.
وی گفت: نتایج استانی مسابقه در مرداد ماه و نتایج کشوری آن در مهرماه همزمان با هفته ملی کودک اعلام میشود.
پشت کوهی افزود: آثار برگزیده در قالب کتاب به چاپ میرسد.