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معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار کرمان از آغاز اجرای میدانی سامانه «فواد ۱۲۸» در استان خبر داد .
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان ؛ معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار کرمان از آغاز اجرای میدانی سامانه «فواد ۱۲۸» در استان خبر داد و گفت: با صدور احکام بازرسان و پایان دورههای آموزشی، بازرسیهای آزمایشی آغاز و نخستین گزارش عملکرد این سامانه در شهریورماه به استاندار کرمان ارائه خواهد شد.
دومین نشست کارگروه نظارت و بازرسی سامانه «فواد ۱۲۸» به ریاست معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار کرمان و با ارتباط برخط رئیس مرکز بازرسی، نظارت و فوریتهای اداری سازمان اداری و استخدامی کشور برگزار شد.
در این نشست، آخرین وضعیت اجرای مصوبات، فرآیند انتخاب و آموزش بازرسان و همچنین شیوههای پایش عملکرد دستگاههای اجرایی مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
مرضیه مهدوی معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار کرمان گفت: طراحی و صدور کارت شناسایی یکپارچه برای بازرسان در سطح کشور، گامی ضروری در جهت هویتبخشی و انسجامبخشی به مأموریتهای نظارتی محسوب میشود.