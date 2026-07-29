



به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد، در جریان بازدید از یک شرکت ریسندگی و دیدار با مدیرعامل این واحد تولیدی، بر ضرورت رفع موانع پیش‌روی صنعت نساجی و حمایت همه‌جانبه از کارآفرینان تأکید کرد.



وی با اشاره به جایگاه صنعت نساجی در استان یزد اظهار کرد: صنعت نساجی یکی از صنایع مادر، بومی و راهبردی استان یزد است که علاوه بر ایجاد اشتغال گسترده، از صنایع کم‌آب‌خواه و سازگار با محیط زیست به شمار می‌رود و باید بیش از گذشته مورد حمایت قرار گیرد.



شیخی افزود: یکی از دغدغه‌های جدی نماینده ولی‌فقیه و امام جمعه یزد نیز حفظ و تقویت صنعت نساجی استان است و همه دستگاه‌های اجرایی باید رفع موانع تولید را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهند.



مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد با بیان اینکه تفاوت اساسی میان کارآفرین و سرمایه‌گذار وجود دارد، تصریح کرد: کارآفرین با ایجاد فرصت‌های شغلی، نقش مهمی در توسعه اقتصادی و اجتماعی ایفا می‌کند؛ از این‌رو وظیفه همه دستگاه‌های اجرایی است که در کنار کارآفرینان باشند، نه اینکه در شرایط حساس و دشوار اقتصادی و جنگی، بر مشکلات آنان بیفزایند.



در این نشست، مدیرعامل شرکت ریسندگی با تشریح مشکلات صنعت نساجی استان، اظهار کرد این واحد تولیدی که در آستانه تعطیلی قرار داشت، با مدیریت جدید مجدداً به چرخه تولید بازگشته است.



وی همچنین با اشاره به مشکلات ایجاد شده برای برخی بانک‌ها، عنوان کرد که این شرایط موجب شد امکان پرداخت به‌موقع دیون دولتی برای واحد تولیدی فراهم نباشد و متأسفانه به دلیل نبود هماهنگی و برنامه‌ریزی مناسب در برخی دستگاه‌های اجرایی، جرائم تأخیر به این واحد تعلق گرفته است.



مدیرعامل این شرکت همچنین از تفاوت در نحوه برخورد با کارآفرینان استان یزد نسبت به برخی استان‌های دیگر گلایه کرد و خواستار نگاه حمایتی و اجرای عدالت در رسیدگی به مسائل واحد‌های تولیدی شد.



در ادامه این دیدار، موضوع جرائم ناشی از اصلاح عناوین شغلی نیز به عنوان یکی دیگر از دغدغه‌های این واحد تولیدی مطرح شد و مقرر گردید مسائل مطرح‌شده از طریق مراجع ذی‌ربط مورد پیگیری قرار گیرد.



شیخی در پایان با تأکید بر اینکه حفظ واحد‌های تولیدی و صیانت از اشتغال موجود از اولویت‌های دولت است، گفت: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد با تمام ظرفیت خود، پیگیری مسائل و مشکلات واحد‌های تولیدی را در چارچوب قوانین و با تعامل دستگاه‌های مرتبط دنبال خواهد کرد تا زمینه استمرار تولید، حفظ اشتغال و توسعه فعالیت‌های صنعتی در استان فراهم شود.