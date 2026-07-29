

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیرعامل آبفا مازندران، از اختصاص ۱۵۰ میلیارد ریال اعتبار برای اجرای منهول پمپ و توسعه شبکه جمع‌آوری فاضلاب مسکن مهر شهرک نواب چالوس خبر داد و با اشاره به تداوم اجرای طرح‌های توسعه‌ای در بخش فاضلاب استان گفت: در راستای تکمیل زیرساخت‌های فاضلاب مسکن مهر شهرک نواب چالوس، طرح احداث منهول پمپ و اجرای ۱۵۰ متر شبکه جمع‌آوری فاضلاب در دستور کار قرار گرفته است.



بهزاد برارزاده، افزود: این طرح با هدف ارتقای خدمات فاضلاب و بهبود شرایط بهداشتی ساکنان در دست اجراست و با بهره‌برداری از آن، ۱۱۴ واحد مسکن مهر با جمعیتی بالغ بر ۴۵۰ نفر از خدمات شبکه جمع‌آوری فاضلاب بهره‌مند خواهند شد.

او اعتبار این طرح را با احتساب تعدیل، ۱۵۰ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: اجرای این طرح، گامی مؤثر در تکمیل زیرساخت‌های فاضلاب، حفاظت از محیط‌زیست، ارتقای بهداشت عمومی و افزایش کیفیت خدمات‌رسانی به ساکنان مسکن مهر شهرک نواب چالوس خواهد بود.