به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: در ۲۴ ساعت گذشته میزان دما در شهر‌های شوش ۴۹.۸، امیدیه و صفی آباد دزفول: به ۴۹.۰ درجه سانتی گراد رسید.

محمد سبزه زاری با اشاره به اینکه این میزان در شهر‌های آغاجاری ۴۸.۸ شوشتر ۴۸.۶، حسینیه اندیمشک و رامهرمز ۴۸.۰ ثبت شد، ادامه داد: میزان دما در شهر‌های بهبهان و رامشیر ۴۷.۹، مسجدسلیمان و هندیجان ۴۷.۷، لالی: ۴۷.۳، اهواز: ۴۷.۲ بستان و ایستگاه کشاورزی اهواز به ۴۷ درجه سانتی گراد رسید.

وی ادامه داد: در ۲۴ ساعت گذشته میزان دما در شهر‌های بندر ماهشهر و گتوند ۴۶.۷، هفتکل: ۴۶.۴، آبادان: ۴۵.۸، ایذه ۴۵، شادگان ۴۴.۶ و دزپارت ۳۸.۶ ثبت شد.