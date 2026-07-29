به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، سردار سهام صالحی، فرمانده انتظامی استان از کشف بیش از ۴۳ هزار و ۷۰۰ عدد انواع قرص غیرمجاز، ۱۲۷ لیتر شربت متادون غیرمجاز و دستگیری عامل نگهداری و توزیع این اقلام در کهگیلویه خبر داد.

سردار سهام صالحی، افزود: این اقدام در پی دریافت گزارشی درباره فعالیت فردی سودجو و با پیگیری ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر انجام شد.

وی ادامه داد: مأموران پس از بررسی‌های اطلاعاتی و اطمینان از صحت گزارش دریافتی،عملیات دستگیری را در دستور کار قرار دادند.

فرمانده انتظامی استان اضافه کرد: در بازرسی از مخفیگاه این فرد نیز مقادیر قابل توجهی قرص و شربت غیرمجاز به همراه یک تیغه خشاب کلت کشف و ضبط شد.

سردار صالحی با بیان اینکه متهم پس از دستگیری برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی و روانه زندان شد، مقابله با جرایم مرتبط با مواد مخدر و داروهای غیرمجاز را از اولویت‌های پلیس عنوان کرد.