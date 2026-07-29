به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون آموزش ابتدایی اداره‌کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت: طرح تابستانی «حامی» با هدف جبران کاستی‌های یادگیری و پیشگیری از افت تحصیلی، توانسته است بیش از ۱۰۱ درصد از دانش‌آموزان نیازمند به حمایت آموزشی در دروس پایه را در خراسان جنوبی پوشش دهد.

حسنی افزود: از مجموع ۳۲۶ هزار نفر دانش‌آموز در این سه درس، ۱۰ هزار و ۱۰ نفر به‌عنوان مشمولان اصلی نیاز به تلاش در طرح شناسایی شده بودند که با پوشش ۱۰ هزار و ۱۹۴ نفری، نرخ پوشش بیش از ۱۰۱ درصد گزارش شده است.



وی گفت: ۱۰ هزار و ۱۹۴ نفر از دانش‌آموزان خراسان جنوبی در دروس پایه فارسی، ریاضی و علوم تحت پوشش طرح تابستانی حامی قرار گرفته‌اند.

معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی افزود: در صورت وجود ظرفیت در مدارس، این طرح برای سایر دانش‌آموزان نیز بدون محدودیت اجرا می‌شود.



حسنی با تاکید بر رویکرد عدالت آموزشی در طرح حامی یعنی حمایت آموزشی مستمر یادگیرندگان، گفت: این طرح فرصتی برای حمایت هدفمند از دانش‌آموزان و جبران کاستی‌های یادگیری آنان است و هیچ دانش‌آموزی نباید به دلیل ضعف در یادگیری یا شرایط خانوادگی، از فرصت پیشرفت محروم بماند.



وی افزود: اجرای این طرح در تابستان امسال، اقدامی برای آمادگی علمی و روحی دانش‌آموزان دوره ابتدایی برای ورود به سال تحصیلی جدید است تا شکاف‌های یادگیری ناشی از آموزش‌های مجازی در ماه‌های گذشته به حداقل برسد.



معاون آموزش ابتدایی خراسان جنوبی با اشاره به نقش کلیدی کادر آموزشی، گفت: در اجرای این طرح، ۹۰۸ آموزگار رسمی، ۲۳۴ آموزگار حق‌التدریس، تعدادی از معلمان جهادی، مدرسان مدارس غیردولتی و دانشجویان ترم هفتم دانشگاه فرهنگیان مشارکت فعال دارند.



حسنی از خانواده‌ها خواست با همراهی و تشویق فرزندان برای حضور منظم در برنامه‌های تابستانی، در اثربخشی بیشتر این طرح مشارکت کنند و افزود: هدف اصلی طرح حامی، پیشگیری از افت تحصیلی در سال آینده و ایجاد آمادگی لازم برای ورود موفق دانش‌آموزان به پایه‌های بالاتر تحصیلی است.