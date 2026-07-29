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مدیر اجرایی دومین نمایشگاه تخصصی دام، طیور و صنایع وابسته با اشاره به آغاز به کار این رویداد در شهر آفتاب تهران، گفت: توان تولید و ظرفیتهای تخصصی کشور در حوزه گوشت مرغ، شیر خام، تخممرغ، گوشت قرمز، تجهیزات و خوراک دام و طیور در این نمایشگاه به نمایش گذاشته میشود.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، مهدی مسعودی، مدیر اجرایی دومین نمایشگاه تخصصی دام، طیور و صنایع وابسته، در برنامه سلام خبرنگار و در آستانه آغاز به کار این نمایشگاه در تهران اظهار کرد: امروز توان تولید ۳.۵ میلیون تن گوشت مرغ، ۱۳ میلیون تن شیر خام، یک میلیون تن تخممرغ و ۹۰۰ هزار تن گوشت قرمز کشور در این نمایشگاه معرفی میشود.
وی با بیان اینکه ایران از ظرفیت بالایی در تولید محصولات پروتئینی برخوردار است، افزود: این توانمندی حاصل سالها تلاش در صنعت دام و طیور کشور است و امروز در نمایشگاه دام و طیور شهر آفتاب و همچنین جشنواره گاو هولشتاین، ظرفیت متخصصان داخلی به نمایش گذاشته میشود.
مسعودی با تأکید بر توان داخلی در حوزه تجهیزات و ماشینآلات دامداری و مرغداری گفت: تولیدات داخلی این بخش نه تنها کمتر از نمونههای خارجی نیست، بلکه در برخی موارد با آنها رقابت میکند. اکنون تولیدکنندگان تجهیزات مرغداری کشور در حال صادرات هستند و کیفیت محصولات آنان بسیار بالاست.
وی ادامه داد: در حوزه تولید خوراک دام و طیور نیز متخصصان داخلی از توان فنی و علمی بالایی برخوردارند و کشور در زمینه دانش فنی و ماشینآلات تولید خوراک، چیزی کمتر از سایر نقاط دنیا ندارد.
مدیر اجرایی نمایشگاه دام و طیور شهر آفتاب، یکی از محورهای اصلی نمایشگاه امسال را توسعه صادرات عنوان کرد و گفت: در نمایشگاه امسال موضوع صادرات گوشت مرغ و صادرات تلیسه با جدیت دنبال میشود. ما ظرفیت تولید ۳.۵ میلیون تن گوشت مرغ را در کشور ایجاد کردهایم، اما میزان مصرف داخلی کمتر از این ظرفیت است؛ بنابراین علاوه بر تأمین نیاز داخل، امکان صادرات نیز وجود دارد.
وی افزود: آزادسازی صادرات گوشت مرغ میتواند کمک مؤثری به اقتصاد صنعت مرغداری کشور کند و در همین راستا نیز معاون وزیر جهاد کشاورزی دستور آزادسازی صادرات را صادر کرده است.
مسعودی در پاسخ به پرسشی درباره افزایش قیمت مرغ گفت: بخش عمده تولید در صنعت دام و طیور به نهادهها وابسته است و حدود ۹۰ درصد این نهادهها از خارج کشور تأمین میشود. با حذف ارز ترجیحی و افزایش نرخ ارز تخصیصی به نهادهها، هزینه تولید به طور طبیعی افزایش یافته و این موضوع بر قیمت نهایی محصول اثر گذاشته است.
وی تصریح کرد: حدود ۷۰ درصد هزینه تولید مرغ به خوراک و نهاده مربوط میشود و وقتی قیمت ذرت و سویا با افزایش نرخ ارز روبهرو میشود، طبیعی است که قیمت محصول نهایی نیز تغییر کند.
مدیر اجرایی این نمایشگاه همچنین با اشاره به مطالبات دامداران گفت: یکی از درخواستهای جدی فعالان این حوزه، آزادسازی صادرات تلیسه است. در شرایطی که تولید شیر در کشور بالا است و برخی کارخانجات نیز شیر را پایینتر از نرخ مصوب خریداری میکنند، آزادسازی صادرات تلیسه میتواند به اقتصاد دامپروری کشور کمک کند.
وی درباره جشنواره گاو هولشتاین نیز اظهار کرد: دامهای ایرانی از توان ژنتیکی و فنوتیپ بسیار بالایی برخوردارند و حتی در مواردی بالاتر از استانداردهای جهانی قرار میگیرند. این جشنواره فرصتی برای نمایش ظرفیت ژنتیکی دام کشور است و میتواند زمینهساز حضور پررنگتر ایران در بازارهای صادراتی باشد.
مسعودی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیتهای نمایشگاه شهر آفتاب گفت: این مجموعه یکی از فضاهای مهم و آیندهدار برای برگزاری نمایشگاههای تخصصی در کشور است و در صورت تکمیل زیرساختها، میتواند به یکی از مراکز نمایشگاهی بینظیر در منطقه تبدیل شود.
وی اعلام کرد: دومین نمایشگاه تخصصی دام، طیور و صنایع وابسته از هفتم تا دهم، هر روز از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۸ در مجموعه نمایشگاهی شهر آفتاب پذیرای بازدیدکنندگان خواهد بود.
او در پایان گفت: این نمایشگاه گرچه ماهیتی تخصصی دارد، اما بازدید از آن برای عموم نیز امکانپذیر است، هرچند عمده بازدیدکنندگان را فعالان و متخصصان این حوزه تشکیل میدهند.