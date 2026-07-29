به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، نشست مشترکي با حضور سرتيپ دوم ستاد دکتر "کياست سپهري" فرمانده مرزباني استان کرمانشاه و سرلشکر "عبدالساده نيروز ياسين" فرمانده مرزباني منطقه سوم جمهوري عراق در "خانقین" عراق برگزار شد.

سردار "سپهري" فرمانده مرزباني استان کرمانشاه در اين ديدار در سخناني بر توجه ويژه به امنيت مناطق مرزي، کنترل ريزپرنده ها، کنترل ساخت و سازها در مناطق مرزي، تبادل به موقع اطلاعات، ارتقاي وضعيت امنيت مرزهاي مشترک، رعايت انتظامات مرزي، اجراي توافق نامه هاي دو کشور، مبارزه جدي با قاچاق و جلوگيري از تردد و فعاليت گروهکهاي تروريستي معاند و همچنين ارتقاي سطح همکاري هاي دو جانبه تأکيد نمود.

فرمانده مرزباني استان کرمانشاه در ادامه گفت: در اين جلسه توافق شد کلانتران مرز افرادي را که بصورت سهوي وارد خاک دو کشور مي شوند عودت نمايند و اهتمام بيشتري در خصوص مبارزه با قاچاق، افزايش گشت هاي مشترک مرزي به خصوص دو طرف پايانه هاي مرزي و جلوگيري از ورود افراد غيرمجاز به مناطق حفاظت شده به عمل آيد.

در ادامه اين ملاقات سرلشکر "عبدالساده نيروز ياسين" فرمانده مرزباني منطقه سوم جمهوري عراق در سخناني گفت: در ايام اربعين کلانتران مرز آمادگي لازم جهت برگزاري ملاقات هاي اضطراري و حضوري فعال در پايانه مرزي (خسروي - منذريه) را دارد.

مرزبان منطقه سوم جمهوري عراق بر ضرورت بالا بردن سطح روابط دوستانه و حل مشکلات مرزي تأکيد نمود و اظهار داشت: بين جمهوري عراق و جمهوري اسلامي ايران عهد برادري برقرار است و اين دو کشور داراي مشترکات زيادي هستند و تلاش مي شود تا با برگزاري نشست هاي مشترک امنيت در مرز دو طرف حفظ و ارتقاء يابد.

در پايان اين نشست مشترک مرزي تفاهم نامه اي به امضاي طرفين رسيد و دو طرف ضمن ابزار خرسندي از نحوه همکاري و تعامل بين مرزبانان کشور بر رفتار حسنه با زائران امام حسين (ع) در ايام اربعين، تشديد اقدامات کنترلي در طول نوار مرز در ايام اربعين، ضرورت گسترش و تحکيم همکاري هاي متقابل و روابط دوستانه و تبادل کليه اخبار اطلاعات در ملاقات هاي مرزي از طريق کلانتران مرز توافق و تأکيد نمودند.