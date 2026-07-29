مردم بوانات به صورت رو در رو مسائل و مشکلات خود را با مسئولان فارس در میان گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوانات؛ مردم این شهرستان مسائل و مطالبات خود را با مدیرکل بازرسی، امور حقوقی و ارتباطات مردمی استانداری فارس در فرمانداری این شهرستان مطرح کردند.

در این مراسم درخواست‌های مردمی مورد بررسی قرار گرفت و دستورات لازم برای پیگیری، رسیدگی و رفع مشکلات در چارچوب قوانین و مقررات صادر شد.

در این شهرستان میز‌های ارتباط مردمی با هدف تقویت ارتباط مستقیم مسئولان با مردم، تسریع در رسیدگی به مطالبات شهروندان و ارتقای پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی برپا می‌شود.

شهرستان بوانات در شمال شرق فارس و در فاصله ۲۴۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.