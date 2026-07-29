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رابطان بهداشتی ودرمانی اعزامی از استان اصفهان در مسیرهای نجف، سامرا و کربلا خدمت رسان زائران کربلای معلی هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ جانشین رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در ستاد اربعین استان گفت: تیمهای مراقبتی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در قالب سه تیم دونفره در مسیر همایش پیاده روی اربعین حسینی در شهرهای نجف، سامرا وکربلای معلی خدمت رسان زائران هستند.
حمید گله داری افزود: پس از پایان مراسم اربعین در عراق گزارشی از عملکرد این رابطان بهداشتی به استانداری وعتبات عالیات داده میشود.
وی گفت: در کنار اقدامات بهداشتی کارشناسان مبارزه با بیماریها در قالب دوتیم چهارنفره به مرز مهران اعزام شدهاند و کمک رسان گروه بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایلام هستند.
جانشین رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در ستاد اربعین استان افزود: همچنین تیمهای اعزامی درمانی سلامت زائران اربعین را هنگام بازگشت از عراق کنترل میکنند که در صورت ابتلا به بیماریهای واگیر درمان شوند تا از بروز اپیدمی جلوگیری شود.
حمید گله داری گفت: در حوزه درمان همچنین شش دستگاه آمبولانس و یک دستگاه اتوبوس آمبولانس به مرز شلمچه اعزام شده که به دانشگاه علوم پزشکی آبادان کمک میکند.
رئیس کمیته بهداشت ودرمان ستاد اربعین در اصفهان افزود: موکبهای درمانی در عراق داروها را از هلال احمر تحویل میگیرند وفعال هستند.