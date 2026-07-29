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رئیسجمهور فیلیپین از ارائه بستهای جامع برای کاهش مالیات خبر داد که هدف آن حمایت از طبقه متوسط و کسبوکارهای کوچک در برابر پیامدهای اقتصادی بحران غرب آسیا است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور؛ «فردیناند مارکوس جونیور» در پنجمین سخنرانی سالانه خود درباره وضعیت کشور، با اشاره به ادامه تأثیرات بحران غرب آسیا بر اقتصاد جهانی، گفت: دولت نباید طبقه متوسط و صاحبان کسبوکارهای کوچک را که از مهمترین موتورهای رشد اقتصادی کشور به شمار میروند، نادیده بگیرد.
وی تأکید کرد دولت با اجرای اصلاحات مالیاتی، درصدد تقویت رشد اقتصادی، افزایش عدالت مالیاتی و حفظ پایداری اقتصادی و اجتماعی است و از کنگره خواست هرچه سریعتر قوانین مربوط به این بسته را تصویب کند.
بر اساس پیشنهاد دولت فیلیپین، سقف معافیت مالیات بر درآمد برای افرادی که سالانه تا ۳۵۰ هزار پزو درآمد دارند افزایش مییابد، نرخ مالیات بر درآمد سایر حقوقبگیران کاهش پیدا میکند و کسبوکارهای کوچک نیز از پرداخت حداقل مالیات بر درآمد شرکتها معاف خواهند شد.
دولت همچنین اجرای طرح عفو مالیاتی را پیشنهاد کرده است که مالیاتهای پرداختنشده از جمله مالیات بر درآمد، مالیات بر ارث، مالیات بر هدایا، مالیات بر ارزش افزوده و همچنین جرایم و جریمههای مربوط به آنها را در بر میگیرد.