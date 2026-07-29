ثبت بیش از پنج میلیون تردد وسایل نقلیه در لرستان
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای لرستان گفت: پنج میلیون و ۳۲۵ هزار و ۴۴۰ تردد وسایل نقلیه از آغاز طرح اربعین تا ششم مرداد جاری در محورهای مواصلاتی استان ثبت شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جادهای لرستان گفت: از ۲۵ تیر همزمان با آغاز طرح اربعین حسینی تا ۶ مرداد، پنج میلیون و ۳۲۵ هزار و ۴۴۰ تردد وسایل نقلیه در محورهای مواصلاتی استان به ثبت رسیده است.
عارف امرایی با بیان این که ترددهای استان در ۶۸ محور مجهز به تردد شمار برخط ثبت میشود، افزود: از ابتدای طرح تا پایان روز پنجم مرداد، ۵۲۳ هزار و ۲۱۷ وسیله نقلیه وارد استان و ۵۲۸ هزار و ۷۱۳ وسیله نقلیه از استان خارج شد.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای لرستان تصریح کرد: تیمها و گشت راهداری به همراه تیمهای پلیس راه به صورت شبانهروزی مشغول پایش و کنترل ترافیک عبوری محورهای استان هستند.
امرایی اضافه کرد: به منظور ارائه خدمات مطلوب به زائرین اربعین حسینی، سامانه تلفنی ۱۴۱ مرکز مدیریت راههای استان به صورت شبانه روزی ضمن اطلاع رسانی وضعیت مسیرهای مورد نظر، پاسخگوی زائران اربعین است.
۵۱ درصد زائران اربعین حسینی از محورهای مواصلاتی لرستان عبور میکنند.