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یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد: نیروهای مسلح یک فروند هواپیمای شناسایی «کاریال» متعلق به دشمن سعودی را سرنگون کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد: نیروهای مسلح یک فروند هواپیمای شناسایی «کاریال» متعلق به دشمن سعودی را سرنگون کرد.
سخنگوی نیروهای مسلح یمن افزود: این هواپیمای سعودی بامداد امروز، هنگام انجام عملیات خصمانه در آسمان استان صعده، با استفاده از سلاحی مناسب سرنگون شد.
سریع تاکید کرد: نیروهای مسلح یمن به حفاظت از تمامیت ارضی و حاکمیت کشور ادامه خواهند داد و پاسخ به هرگونه نقض حاکمیت را حق مشروع خود میدانند.