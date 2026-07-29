یحیی سریع، سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن اعلام کرد: نیرو‌های مسلح یک فروند هواپیمای شناسایی «کاریال» متعلق به دشمن سعودی را سرنگون کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ یحیی سریع، سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن اعلام کرد: نیرو‌های مسلح یک فروند هواپیمای شناسایی «کاریال» متعلق به دشمن سعودی را سرنگون کرد.

سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن افزود: این هواپیمای سعودی بامداد امروز، هنگام انجام عملیات خصمانه در آسمان استان صعده، با استفاده از سلاحی مناسب سرنگون شد.

سریع تاکید کرد: نیرو‌های مسلح یمن به حفاظت از تمامیت ارضی و حاکمیت کشور ادامه خواهند داد و پاسخ به هرگونه نقض حاکمیت را حق مشروع خود می‌دانند.