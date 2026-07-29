رئیس شورای اسلامی شهر یزد: اجرای طرح جامع مدیریت پسماند، فعال‌سازی کامل کارخانه کمپوست، توسعه آموزش‌های شهروندی و افزایش مشارکت مردم، موجب شده است تا دفن روزانه زباله در یزد به شکل قابل توجهی کاهش یافته و این شهر در مسیر مدیریت پایدار پسماند قرار گیرد.

مدیریت هوشمند پسماند، یزد را به الگویی موفق در خدمات شهری کشور تبدیل کرد

مدیریت هوشمند پسماند، یزد را به الگویی موفق در خدمات شهری کشور تبدیل کرد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سیفی با تشریح اقدامات شاخص شورای ششم در حوزه مدیریت پسماند اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین دستاورد‌های این دوره، تغییر نگاه از جمع‌آوری صرف زباله به مدیریت علمی، فرهنگی و اقتصادی پسماند بوده که نتایج ارزشمندی را برای شهر به همراه داشته است.

وی با بیان اینکه برای نخستین بار طرح جامع مدیریت پسماند شهرستان یزد تدوین و اجرایی شد، افزود: این طرح با هدف ساماندهی فرآیند‌های جمع‌آوری، پردازش، بازیافت و کاهش تولید زباله تهیه شد و امروز مبنای برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری در این حوزه قرار گرفته است.

رئیس شورای اسلامی شهر یزد ادامه داد: تعیین تکلیف کارخانه ۳۳۰ تنی کمپوست که سال‌ها با مشکلات مختلف مواجه بود، از دیگر اقدامات مهم شورای ششم به شمار می‌رود و اکنون این مجموعه با راه‌اندازی خط پردازش، بخش قابل توجهی از زباله‌های‌تر شهر را به کود کمپوست تبدیل می‌کند که علاوه بر حفظ محیط زیست، ارزش اقتصادی نیز ایجاد کرده است.

سیفی با اشاره به مشارکت شهروندان در تفکیک پسماند از مبدأ تصریح کرد: امروز ده‌ها خانواده یزدی با تحویل پسماند‌های‌تر خود در فرآیند تولید کود کمپوست مشارکت دارند که این موضوع نشان می‌دهد فرهنگ مسئولیت‌پذیری زیست‌محیطی در میان شهروندان در حال گسترش است.

وی آموزش و فرهنگ‌سازی را مهم‌ترین راهکار کاهش تولید زباله دانست و گفت: اجرای برنامه‌های آموزشی در مدارس، مساجد، هیئت‌های مذهبی و برگزاری پویش‌های متنوع در مناسبت‌های مختلف، نقش مؤثری در افزایش آگاهی عمومی داشته و شورای اسلامی شهر نیز همواره از این برنامه‌ها حمایت کرده است.

رئیس شورای اسلامی شهر یزد با اشاره به نتایج این اقدامات خاطرنشان کرد: در حالی که تا چند سال گذشته روزانه حدود ۳۳۰ تن زباله در یزد دفن می‌شد، اکنون این میزان به حدود ۱۰۰ تن کاهش یافته و بخش عمده پسماند‌ها پس از پردازش وارد چرخه بازیافت و استفاده مجدد می‌شود که این موضوع یک موفقیت بزرگ در حوزه خدمات شهری محسوب می‌شود.

وی همچنین از ساماندهی پسماند‌های عفونی مراکز درمانی خبر داد و افزود: تجهیز مراکز درمانی به دستگاه‌های اتوکلاو و ایجاد سازوکار مناسب برای امحای ایمن این پسماندها، گام مهمی در حفظ سلامت شهروندان و محیط زیست بوده است.