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انفجارهای کنترل شده ناشی از امحای مهمات توسط نیروهای مسلح امروز هفتم مرداد در شهرستان دزفول انجام میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بنا بر اعلام روابط عمومی فرمانداری ویژه شهرستان دزفول، این انفجارات کنترل شده از ساعت ۹ تا ۱۱ امروز چهارشنبه هفتم مرداد توسط نیروهای مسلح انجام میشود.
لذا شهروندان محترم در صورت شنیدن صدای انفجارها بویژه در برخی از مناطق دهستان ماهوربرنجی بخش سردشت و بخشی از محدوده شهری دزفول که ممکن است با شدت بیشتری شنیده شود، نگران نباشند و به شایعات توجه نکنند.