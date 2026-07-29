به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بنا بر اعلام روابط عمومی فرمانداری ویژه شهرستان دزفول، این انفجارات کنترل شده از ساعت ۹ تا ۱۱ امروز چهارشنبه هفتم مرداد توسط نیرو‌های مسلح انجام می‌شود.

لذا شهروندان محترم در صورت شنیدن صدای انفجار‌ها بویژه در برخی از مناطق دهستان ماهوربرنجی بخش سردشت و بخشی از محدوده شهری دزفول که ممکن است با شدت بیشتری شنیده شود، نگران نباشند و به شایعات توجه نکنند.