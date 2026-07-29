رئیس دادگستری شهرستان زرند با اشاره به آغاز اجرای طرح پیشگیری از سرقت پسته، ضعف‌های حفاظتی در باغات و استفاده از نگهبانان فاقد صلاحیت را از مهم‌ترین عوامل وقوع سرقت دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکزی کرمان رئیس دادگستری شهرستان زرند با اشاره به آغاز اجرای طرح پیشگیری از سرقت پسته، ضعف‌های حفاظتی در باغات و استفاده از نگهبانان فاقد صلاحیت را از مهم‌ترین عوامل وقوع سرقت دانست و بر ضرورت مشارکت فعال باغداران در تأمین امنیت محصول تأکید کرد.

محمدرضا صفاری در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان زرند که با محوریت اجرای طرح پیشگیری از سرقت پسته برگزار شد، اظهار کرد: تأمین امنیت باغات و حفاظت از محصول پسته، پیش از هر چیز از خود کشاورزان آغاز می‌شود و مشارکت فعال آنان، مهم‌ترین عامل در موفقیت این طرح است.

وی با اشاره به بررسی پرونده‌های سال‌های گذشته افزود: بخش قابل توجهی از سرقت‌ها در باغ‌هایی رخ داده که فاقد فنس استاندارد، دوربین مداربسته یا نگهبان ثابت بوده‌اند. همچنین در برخی موارد، استفاده از نگهبانان غیرمعتبر و فاقد صلاحیت، خود به یکی از حلقه‌های وقوع سرقت تبدیل شده و زمینه ارتکاب جرم را فراهم کرده است.

رئیس دادگستری شهرستان زرند تصریح کرد: انتظار جلوگیری از سرقت، بدون رعایت الزامات حفاظتی از سوی باغداران و صرفاً با اتکا به اقدامات دستگاه‌های اجرایی، انتظامی و قضایی، انتظار واقع‌بینانه‌ای نیست. هرچه کشاورزان در حفاظت از باغات و محصول خود مسئولانه‌تر عمل کنند، اقدامات دستگاه‌های مسئول نیز اثربخشی بیشتری خواهد داشت.

صفاری با برشمردن مهم‌ترین راهکار‌های پیشگیری از سرقت پسته، گفت: به‌کارگیری نگهبانان دائمی و مورد اعتماد، پرهیز از استفاده از نگهبانان خودخوانده و فاقد صلاحیت، فنس‌کشی اصولی باغات، نصب سامانه‌های پایش تصویری و دوربین‌های مداربسته و رعایت سایر ملاحظات حفاظتی باید به‌صورت جدی از سوی باغداران مورد توجه قرار گیرد.

وی با تأکید بر اینکه پیشگیری از جرم نیازمند مشارکت همگانی است، خاطرنشان کرد: اجرای موفق این طرح در گرو هم‌افزایی و همکاری همه دستگاه‌های عضو شورای پیشگیری از وقوع جرم، نیروی انتظامی، دستگاه‌های اجرایی، دهیاری‌ها، شورا‌های اسلامی و به‌ویژه خود کشاورزان است و هر یک از این بخش‌ها باید مسئولیت خود را در تأمین امنیت باغات به‌درستی ایفا کنند.

رئیس دادگستری شهرستان زرند در پایان تأکید کرد: دستگاه قضایی با سارقان، خریداران و فروشندگان پسته مسروقه و هر فردی که امنیت و آرامش باغداران را مخدوش کند، در چارچوب قانون و با قاطعیت برخورد خواهد کرد و اجرای این طرح تا پایان فصل برداشت به‌صورت مستمر رصد و پایش می‌شود.