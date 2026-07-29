یک شرکت بین‌المللی فعال در حوزه مدیریت هویت دیجیتال نسبت به افزایش سوء استفاده مجرمان سایبری از فناوری هوش مصنوعی برای جعل هویت، کلاهبرداری و نفوذ به سامانه‌های دیجیتال در کشور‌های جنوب شرق آسیا هشدار داد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور؛ شرکت «پینگ آیدنتیتی» (Ping Identity) در گزارشی اعلام کرد مهاجمان سایبری با استفاده از فناوری‌هایی مانند هویت‌های مصنوعی، تصاویر و صدا‌های جعلی (دیپ‌فیک) و عامل‌های هوش مصنوعی خودکار، حملات خود را علیه سامانه‌های مالی، تجارت الکترونیک و خدمات عمومی گسترش داده‌اند.

«جِیزی فون» معاون منطقه‌ای این شرکت در آسیا با اشاره به روند رو به رشد دیجیتالی شدن خدمات در کشور‌های منطقه گفت: هویت دیجیتال به یکی از اصلی‌ترین اهداف حملات سایبری تبدیل شده و کشور‌هایی مانند تایلند نیز از این تهدید‌ها مصون نیستند.

بر اساس این گزارش، مجرمان سایبری با ترکیب اطلاعات واقعی و ساختگی، هویت‌های جعلی ایجاد می‌کنند که قادرند از سامانه‌های احراز هویت عبور کرده و برای افتتاح حساب‌های بانکی، کیف پول‌های الکترونیکی، پولشویی و دیگر فعالیت‌های غیرقانونی مورد استفاده قرار گیرند.

این گزارش همچنین نسبت به افزایش استفاده از فناوری دیپ‌فیک برای جعل صدای مدیران و مسئولان، تأیید تراکنش‌های مالی جعلی و فریب کارکنان سازمان‌ها هشدار داده و تأکید کرده است که حملات فیشینگ مبتنی بر هوش مصنوعی نیز با تولید پیام‌های شخصی‌سازی‌شده به زبان‌های محلی، شناسایی این تهدید‌ها را با دشواری بیشتری مواجه کرده است.

پینگ آیدنتیتی در پایان از دولت‌ها، نهاد‌های نظارتی و سازمان‌های منطقه خواست با تقویت سامانه‌های احراز هویت الکترونیکی، اعمال اصل «حداقل سطح دسترسی» و نظارت مستمر بر فعالیت سامانه‌های هوش مصنوعی، از گسترش جرایم سایبری و سوءاستفاده از این فناوری نوظهور جلوگیری کنند.