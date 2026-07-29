به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، دکتر منوچهر حبیبی در جلسه شورای اداری استان که با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد، اظهار کرد: سفر وزیر ارتباطات در آستانه اربعین حسینی، سفری پربرکت و خدمت‌محور است و بدون تردید آثار ارزشمندی در حوزه توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، به‌ویژه خدمات‌رسانی به زائران اربعین، برای استان به همراه خواهد داشت. استاندار کرمانشاه افزود: بیش از ۲۵ نفر از همکاران عالی وزیر در مسئولیت‌های در جلسه امروز حضور دارند تا بتوانند مسائل استان را دنبال کرده و پیگیری کنند و البته اهمیت این سفر، تبریک به خدمات اربعین است. دکتر حبیبی با اشاره به نشست تخصصی وزیر ارتباطات با فعالان کسب‌وکارهای نوین، شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور استان، افزود: این نشست بیش از سه ساعت به طول انجامید و تمامی دغدغه‌ها و مطالبات فعالان این حوزه با دقت مورد بررسی قرار گرفت و وزیر ارتباطات با حوصله و دقت به سخنان حاضران گوش داد، دستورات لازم را صادر کرد و بخش قابل توجهی از مسائل نیز در همان جلسه تعیین تکلیف شد. دکتر حبیبی با تشریح ظرفیت‌های استان کرمانشاه بیان کرد: کرمانشاه با ۳۷۱ کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق، ۶ بازارچه و گذرگاه مرزی، یکی از استان‌های راهبردی کشور به شمار می‌رود و این استان علاوه بر برخورداری از جایگاه ممتاز در حوزه امنیت غذایی کشور، در تولید محصولاتی همچون گندم، جو، ذرت، نخود و سایر محصولات کشاورزی همواره جزو استان‌های برتر کشور است و سالانه حدود پنج میلیون تن محصولات کشاورزی تولید می‌کند. دکتر حبیبی بیان کرد: کرمانشاه در حوزه تجارت نیز جایگاه ویژه‌ای دارد، به‌گونه‌ای که حدود ۴۰ درصد صادرات جمهوری اسلامی ایران به کشور عراق از طریق مرزهای این استان انجام می‌شود و همجواری با اقلیم کردستان عراق و استان‌های سلیمانیه و حلبچه و همچنین تعاملات مستمر با دولت مرکزی عراق، ظرفیت کم‌نظیری برای توسعه روابط اقتصادی و تجاری ایجاد کرده است. استاندار کرمانشاه با اشاره به فعالیت حدود ۷۰۰ شرکت فناور و دانش‌بنیان در استان، این ظرفیت را زمینه‌ای مناسب برای توسعه اقتصاد دیجیتال دانست و افزود: در کنار همه این ظرفیت‌ها، کرمانشاه در حوزه زیارت نیز جایگاه ویژه‌ای دارد و افتخار میزبانی از زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) را از سراسر کشور بر عهده دارد و مرز خسروی به عنوان سومین مرز پرتردد اربعین و مرز سومار نیز با توافق دولت‌های ایران و عراق به عنوان دومین مرز اربعینی استان انتخاب شده و آمادگی لازم برای خدمات‌رسانی به زائران فراهم است. وی با اشاره به مهمترین مطالبات استان در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: با توجه به انتخاب مرز سومار به عنوان مرز تردد زائران اربعین، لازم است مشکلات پوشش ارتباطی در برخی محورهای منتهی به این مرز، به‌ویژه در مسیر مشترک استان‌های کرمانشاه و ایلام، برطرف شود تا زائران از خدمات ارتباطی مطلوب برخوردار باشند. دکتر حبیبی خواستار تقویت پوشش شبکه تلفن همراه در نوار مرزی استان به منظور رفع مشکلات ناشی از سرریز سیگنال اپراتورهای کشور همسایه شد و بر ارتقای نسل چهارم سایت‌های ارتباطی موجود در محورهای منتهی به مرزهای تجاری و مسافری استان تأکید کرد. وی راه‌اندازی مرکز بین‌المللی «ای‌سی‌تی» در مرز رسمی خسروی را از دیگر مطالبات استان عنوان کرد و گفت: ایجاد این مرکز می‌تواند خدمات مطلوب‌تری به تجار، بازرگانان، زائران و مسافران ارائه دهد و نقش مهمی در تسهیل فعالیت‌های مرزی ایفا کند.