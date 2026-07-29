به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، بنا بر اعلام روابط عمومی اورژانس استان یزد: تیم عملیات اورژانس استان یزد طبق ایام اربعین هرساله، در مرز مهران مستقر و به ارائه خدمت به زائران حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام می‌پردازد.

این تیم متشکل از ۱۲ نفر از کارشناسان فوریت‌های پزشکی به همراه چهار دستگاه آمبولانس و یک دستگاه اتوبوس آمبولانس در مرز مهران مستقر شده و به زائران حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) در ایام اربعین؛ خدمات فوریت‌های پزشکی ارائه می‌دهند.