با بهره‌برداری از طرح گازرسانی به مجتمع دامپروری زرین‌شهر، در مرحله نخست ۸۰ واحد دامداری به شبکه گاز طبیعی متصل می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرماندار لنجان در آیین بهره‌برداری از این طرح گفت: با تکمیل طرح، همه ۵۶۰ واحد این مجتمع از گازطبیعی بهره‌مند می‌شوند و زمینه افزایش ۳۰ درصدی تولید گوشت و شیر فراهم می‌شود.

علیرضا بصیری با بیان اینکه برای بهره برداری از این طرح با بیش از ۲۲۰ میلیارد ریال هزینه بیش از ۱۴ کیلومتر شبکه گازرسانی، اجرا شده است افزود: در این مجتمع بیش از ۲ هزار رأس دام سنگین نگهداری می‌شود و تولیدات گوشت و شیر آن علاوه بر تأمین نیاز شهرستان، به دیگر مناطق نیز ارسال می‌شود.

وی گفت: صرفه‌جویی مردم در مصرف گاز خانگی و رعایت دمای استاندارد محیط، نقش مهمی در تأمین پایدار گاز صنایع و واحد‌های تولیدی دارد و تأمین روزانه ۲ هزار مترمکعب گاز مورد نیاز این مجتمع دامپروری با مدیریت مصرف در بخش خانگی میسر می‌شود.