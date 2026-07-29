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نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه اربعین حسینی را جلوهای از یک حرکت بزرگ تمدنی دانست و گفت: مردم کرمانشاه با سابقهای دیرینه در میزبانی از زائران امسال نیز با تمام توان در خدمت زائران هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،آیتالله غفوری در جلسه شورای اداری استان، با تسلیت فرا رسیدن ایام اربعین حسینی به محضر حضرت ولیعصر(عج)، رهبر معظم انقلاب، مراجع تقلید، علما و مردم مؤمن، از حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در کرمانشاه قدردانی کرد. وی با اشاره به سفر وزیر ارتباطات به استان در آستانه اربعین اظهار کرد: حضور وزیر و مدیران این وزارتخانه برای پیگیری پروژههای حوزه ارتباطات، آغاز عملیات اجرایی و بهرهبرداری از طرحهای این بخش، اقدامی ارزشمند در شرایطی است که کرمانشاه میزبان خیل عظیم زائران اربعین است. امام جمعه کرمانشاه با بیان اینکه این استان قرنها افتخار میزبانی زائران حضرت اباعبدالله(ع) را داشته است، افزود: فرهنگ مهماننوازی مردم کرمانشاه ریشهای تاریخی دارد؛ بهگونهای که معماری سنتی خانهها نیز با در نظر گرفتن فضای ویژهای برای پذیرایی از زائران شکل گرفته بود. وی حضور و ماندگاری بسیاری از علمای بزرگ در کرمانشاه را حاصل همین روحیه مهماننوازی مردم استان دانست و گفت: کرمانشاه همواره یکی از مهمترین مسیرهای تردد زائران عتبات عالیات بوده و مردم این دیار با افتخار از زائران و بزرگان دینی استقبال کردهاند. نماینده ولیفقیه در استان کرمانشاه با اشاره به گسترش مراسم اربعین در سالهای اخیر بیان کرد: حرکت عظیم اربعین هر سال باشکوهتر برگزار میشود و استان کرمانشاه نیز با آمادگی کامل در خدمت زائران قرار دارد. وی از تلاشهای استاندار کرمانشاه، ستاد اربعین، دستگاههای اجرایی و مردم استان برای خدمترسانی به زائران قدردانی کرد و گفت: همه مسئولان و مردم با یک حرکت عاشقانه و جهادی برای میزبانی شایسته از زائران پای کار آمدهاند. امام جمعه کرمانشاه با اشاره به تحمیل دو جنگ توسط آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی به ملت مسلمان و آزاد ایران اسلامی افزود: دشمن با تمرکز بر زیرساختهای ارتباطی تلاش داشت کشور را دچار اختلال و فلج کند، اما همت و اراده کارکنان دولت، بهویژه مجموعه وزارت ارتباطات، مانع تحقق اهداف آنان شد. وی تأکید کرد: ملت ایران، مسئولان، نیروهای مسلح و دولت تحت هدایت حکیمانه امام شهید و امام سیدمجتبی حسینی خامنهای با اقتدار در برابر دشمن ایستادند و این مسیر را با قدرت ادامه خواهند داد. نماینده ولیفقیه در استان با استناد به آیات قرآن کریم، پیروزی را نتیجه نصرت الهی دانست و اظهار کرد: هرگاه بندگان خدا در راه حق استقامت کنند، وعده الهی برای یاری و پیروزی محقق خواهد شد. وی با اشاره به سخنان آیتالله جوادی آملی درباره پیروزی ملت ایران در برابر دشمنان، گفت: غلبه بر دو قدرت بزرگ نظامی جهان، جلوهای از امداد الهی و ثمره ایمان، توکل و ایستادگی ملت ایران بود. امام جمعه کرمانشاه با بیان اینکه پیروزی ملت ایران در جنگهای تحمیلی نتیجه ایمان، مقاومت، وحدت و نصرت الهی بود، بیان کرد: ملت ایران با استمرار وحدت، ایمان و تبعیت از رهبری، به پیروزیهای بزرگتر دست خواهند یافت.