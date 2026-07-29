پخش زنده
امروز: -
رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان از کشت ۳۳ هزار هکتار از اراضی کشاورزی سیستان و بلوچستان بر اساس کشت ابلاغی وزارت جهاد کشاورزی در سال زراعی جاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، علیرضا دهمرده، گفت: حدود ۱۱۵ هزار تُن گندم از مزارع این استان برداشت شد.
وی افزود: در سال زراعی جاری، ۳۳ هزار هکتار از اراضی کشاورزی سیستان و بلوچستان بر اساس الگوی کشت ابلاغی وزارت جهاد کشاورزی به کشت گندم اختصاص داشت.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان، تصریح کرد: این مزارع با ارقام مختلفی از جمله سیروان، سارنگ، راج، جلال، نارین، امین، سحر و برزگر کشت شده بود.
دهمرده با اشاره به اینکه بذر مورد نیاز کشاورزان در اخیار آنان قرار گرفته بود، گفت: امسال با مساعدت معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی، ۲ هزار و ۵۵۶ تُن انواع بذر اصلاح شده گندم در طبقات مختلف بذری از داخل و خارج استان تأمین و در اختیار کشاورزان قرار گرفت.
وی همچنین از اجرای برنامههای حمایتی برای بهبود مدیریت تغذیه مزارع گندم خبر داد و گفت: در این راستا ۲۷ تُن انواع کود شیمیایی شامل کودهای کامل ماکرو، میکرو و سولفات آمونیوم بهعنوان مشوق برای اجرای طرحهای مشارکتی و مقایسهای، ارتقای تولید و عملکرد، مزارع نمونه و تولید بذر تأمین و توزیع شده است.
دهمرده درباره خرید تضمینی گندم نیز بیان کرد: برای خرید محصول کشاورزان، ۱۴ مرکز خرید در سطح استان پیشبینی و فعالسازی شد که از این تعداد هشت مرکز توسط ادارهکل غله و خدمات بازرگانی و ۶ مرکز دیگر با مباشرت سایر دستگاههای ذیربط فعالیت داشتند.
وی گفت: گندم مازاد بر نیاز کشاورزان سیستان و بلوچستان با قیمت ۴۷ هزار و ۵۰۰ تا ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم و بر اساس کیفیت محصول، در قالب خرید تضمینی تحویل مراکز خریداری شد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان با اشاره به تأمین نهادههای کشاورزی افزود: در سال ۱۴۰۴ میزان تأمین و توزیع انواع کودهای شیمیایی شامل کودهای ازته، فسفاته و پتاسه در استان نسبت به سال قبل ۲۰ درصد افزایش یافت؛ بهطوریکه مقدار آن از ۲۷ هزار تن در سال ۱۴۰۳ به ۳۳ هزار تن در سال ۱۴۰۴ رسید.