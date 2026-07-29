به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ،طاهر رستمی در سومین نشست شورای پدافند غیرعامل استان با اشاره به شرایط کشور و اهمیت آمادگی دستگاه‌ها در زمینه پدافند غیر عامل گفت: مدیران دستگاه‌های اجرایی مکلف به اجرای به موقع وظایف خود هستند و اهمال در این خصوص پذیرفتنی نیست.

وی با بیان اینکه دشمن با طرح و برنامه‌های خصمانه‌ی به دنبال کاهش تاب آوری مردم و ایجاد نارضایتی در بستر جامعه است، خاطر نشان کرد: در مقوله پدافند غیر عامل پایداری خدمت در شرایط مختلف مورد تاکید است.

معاون سیاسی استاندار همچنین مجهز شدن تمام ایستگاه‌های پمپاژ آب به دستگاه برق اضطراری و دیزل ژنراتور وکلید اختصاصی را یک ضرورت نام برد و افزود:

هفته آینده رزمایش قطعی آب وبرق را بایذ برگزار کنیم تا میزان آمادگی دستگاه‌ها ارزیابی و نقاط ضعف برای رفع آنها در شرایط بحران شناسایی شود.

رستمی همچنین برای اختصاص زمین با هدف جابجایی انبار‌های نفت از دستگاه‌های راه وشهرسازی ومنابع طبیعی وامور اراضی مهلت یک هفته‌ای تعیین کرد.

اهمیت فرهنگ سازی در صرفه جویی منابع و بهره برداری از ظرفیت‌های رسانه‌ای، بستر شاد آموزش وپرورش وطرح مدیریت محله محور از موضوعات پایانی بود که معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بر آن تاکید کرد.