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رئیس مجمع نمایندگان استان کرمانشاه با تأکید بر نقش زیرساختهای ارتباطی در توسعه استان، خواستار تسریع در اجرای پروژههای فیبر نوری، ارتقای پوشش اینترنت و تلفن همراه در مناطق مرزی و روستایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، دکتر رستگار یوسفی در جلسه شورای اداری استان با تسلیت فرا رسیدن اربعین حسینی، از حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در کرمانشاه قدردانی کرد و اظهار داشت: استان کرمانشاه با وجود تنوع قومیتی و مذهبی، نمونهای کمنظیر از وحدت و همدلی است و این وحدت با محوریت نماینده ولیفقیه در استان، آیتالله غفوری، و ارادت مردم شیعه و اهل سنت به اهلبیت(ع) شکل گرفته است. وی با اشاره به نقش مردم اهل سنت در خدمترسانی به زائران اربعین افزود: امروز در مسیرهای تردد زائران، موکبهای متعددی از سوی برادران اهل سنت برپا شده که جلوهای از همدلی و وحدت مردم استان است. یوسفی با تقدیر از وزیر ارتباطات برای پیگیری مستمر مسائل استان گفت: مجمع نمایندگان کرمانشاه از توجه ویژه وزارت ارتباطات به مطالبات استان قدردانی میکند و نشستهای متعددی برای بررسی و پیگیری پروژههای ارتباطی استان با وزیر برگزار شده است. وی همچنین از عملکرد وزارت ارتباطات در دوران جنگهای تحمیلی تقدیر کرد و افزود: کارکنان این وزارتخانه در شرایط سخت جنگ، اجازه ندادند شبکه ارتباطی کشور دچار اختلال جدی شود و خدمات ارتباطی با پایداری مناسب ادامه یافت. رئیس مجمع نمایندگان استان کرمانشاه با اشاره به ظرفیتهای استان در حوزه فناوری اطلاعات گفت: کرمانشاه از دانشگاههای معتبر، پارک علم و فناوری، شرکتهای دانشبنیان، استارتاپهای فعال و نیروی انسانی متخصص برخوردار است و میتواند به یکی از قطبهای فناوری کشور تبدیل شود، اما تحقق این هدف مستلزم توسعه زیرساختهای ارتباطی است. وی با بیان اینکه در سالهای اخیر اقدامات مؤثری در توسعه شبکههای ارتباطی استان انجام شده است، گفت: با وجود این پیشرفتها، هنوز در بسیاری از مناطق، بهویژه شهرستانهای حوزه اورامانات، مشکلات جدی در پوشش اینترنت و تلفن همراه وجود دارد. نماینده مردم اورامانات در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات ارتباطی شهرستانهای پاوه، جوانرود، ثلاث باباجانی، روانسر و مناطق مرزی تصریح کرد: ضعف پوشش اینترنت و تلفن همراه در این مناطق، علاوه بر ایجاد مشکلات برای مردم، مانعی در مسیر توسعه گردشگری، تجارت مرزی، خدمات الکترونیکی و کسبوکارهای نوین است. یوسفی با اشاره به برخی نقاط مرزی که همچنان با مشکل رومینگ و ضعف آنتندهی مواجه هستند، خواستار توجه ویژه وزارت ارتباطات به این مناطق شد و گفت: ارتباطات امروز زیربنای توسعه پایدار است و بدون زیرساخت مناسب، امکان بهرهگیری از ظرفیتهای اقتصادی، تجاری و گردشگری استان وجود ندارد. وی یکی از مطالبات مهم مردم اورامانات را اجرای پروژه فیبر نوری در شهرهای پاوه، تازهآباد، باینگان، نودشه، نوسود، میرآباد، ازگله، شاهو و سایر شهرهای منطقه عنوان کرد و افزود: انتظار داریم با دستور وزیر، این پروژهها هرچه سریعتر عملیاتی و تکمیل شوند. رئیس مجمع نمایندگان استان کرمانشاه در پایان با قدردانی دوباره از حضور وزیر ارتباطات در استان، ابراز امیدواری کرد که این سفر زمینهساز رفع مشکلات ارتباطی مناطق مرزی و تسریع در اجرای پروژههای زیرساختی باشد و شاخصهای توسعه ارتباطات در کرمانشاه به میانگین و حتی بالاتر از میانگین کشوری برسد.