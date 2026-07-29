یکصد و پنجاهمین شب از تجمعات مردمی در پیشوا، با حضور پرشور در میدان شهید چمران، بار دیگر ثابت کرد که اراده مردم برای خون‌خواهی رهبر شهید انقلاب، شکست‌ناپذیر است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، میدان شهید چمران شهر پیشوا، شاهد برگزاری یکصد و پنجاهمین شب از تجمعات خودجوش مردمی بود که در فضای غرق در اندوه شهادت رهبر انقلاب برگزار شد.

شرکت‌کنندگان در این اجتماع با شعار‌های حماسی، تأکید کردند که این حضور مستمر و شبانه‌روزی، نمادی از پیوند ناگسستنی مردم این شهرستان با آرمان‌های امام خامنه‌ای (ره) است.

مردم پیشوا ضمن ابراز حمایت قاطع از تمامیت ارضی کشور و نیرو‌های متعهد، اعلام داشتند که تداوم این حضور مردمی تا تحقق عدالت و پاسخه سخت به بدخواهان ادامه خواهد داشت. این تجمع مقتدرانه بار دیگر ثابت کرد که بصیرت مردمان این منطقه، سد محکمی در برابر توطئه‌های دشمنان است.