به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ با انجام قرعه کشی، برنامه مسابقات آلومینیوم اراک در فصل بیست و ششم لیگ‌برتر فوتبال مشخص شد.

بر این اساس آلومینیوم در هفته اول میهمان استقلال خوزستان است و در هفته دوم در اراک به مصاف چادرملو اردکان می‌رود.

اراکی‌ها در هفته ششم لیگ در خانه خود میزبان تیم استقلال و در هفته چهاردهم میزبان تیم پرسپولیس خواهند بود و همچنین در دور برگشت در هفته‌های بیست‌وسوم و سی‌و‌یکم لیگ نیز، در تهران به مصاف این دو تیم خواهد رفت.

برنامه سایر دیدار‌های این تیم هم به شرح ذیل است:

هفته سوم

شمس‌آذر قزوین - آلومینیوم

ورزشگاه: سردار آزادگان قزوین

هفته چهارم

آلومینیوم - خیبرخرم‌آباد

ورزشگاه: امام خمینی اراک

هفته پنجم

گل‌گهر سیرجان - آلومینیوم

ورزشگاه: شهید سلیمانی سیرجان

هفته ششم

آلومینیوم - استقلال تهران

ورزشگاه: امام خمینی اراک

هفته هفتم

فجر سپاسی - آلومینیوم

ورزشگاه: پارس شیراز

هفته هشتم

آلومینیوم - ملوان بندرانزلی

ورزشگاه: امام خمینی اراک

هفته نهم

صنعت‌نفت آبادان - آلومینیوم

ورزشگاه: تختی آبادان

هفته دهم

آلومینیوم - ذوب‌آهن اصفهان

ورزشگاه: امام خمینی اراک

هفته یازدهم

فولاد خوزستان - آلومینیوم

ورزشگاه: شهدای فولاد

هفته دوازدهم

آلومینیوم - مس‌شهر بابک

ورزشگاه: امام خمینی اراک

هفته سیزدهم

نساجی مازندران - آلومینیوم

ورزشگاه: شهید وطنی

هفته چهاردهم

آلومینیوم - پرسپولیس

ورزشگاه: امام خمینی اراک

هفته پانزدهم

آلومینیوم - پیکان

ورزشگاه: امام خمینی اراک

هفته شانزدهم

سپاهان - آلومینیوم

ورزشگاه: نقش‌جهان اصفهان

هفته هفدهم

آلومینیوم - تراکتور

ورزشگاه: امام خمینی اراک