قرعه کشی فصل جدید لیگ برتر فوتبال؛
اعلام بازیهای آلومینیوم اراک در دور جدید لیگبرتر
برنامه مسابقات آلومینیوم اراک در فصل بیست و ششم لیگبرتر فوتبال مشخص شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ با انجام قرعه کشی، برنامه مسابقات آلومینیوم اراک در فصل بیست و ششم لیگبرتر فوتبال مشخص شد.
بر این اساس آلومینیوم در هفته اول میهمان استقلال خوزستان است و در هفته دوم در اراک به مصاف چادرملو اردکان میرود.
اراکیها در هفته ششم لیگ در خانه خود میزبان تیم استقلال و در هفته چهاردهم میزبان تیم پرسپولیس خواهند بود و همچنین در دور برگشت در هفتههای بیستوسوم و سیویکم لیگ نیز، در تهران به مصاف این دو تیم خواهد رفت.
برنامه سایر دیدارهای این تیم هم به شرح ذیل است:
هفته سوم
شمسآذر قزوین - آلومینیوم
ورزشگاه: سردار آزادگان قزوین
هفته چهارم
آلومینیوم - خیبرخرمآباد
ورزشگاه: امام خمینی اراک
هفته پنجم
گلگهر سیرجان - آلومینیوم
ورزشگاه: شهید سلیمانی سیرجان
هفته ششم
آلومینیوم - استقلال تهران
ورزشگاه: امام خمینی اراک
هفته هفتم
فجر سپاسی - آلومینیوم
ورزشگاه: پارس شیراز
هفته هشتم
آلومینیوم - ملوان بندرانزلی
ورزشگاه: امام خمینی اراک
هفته نهم
صنعتنفت آبادان - آلومینیوم
ورزشگاه: تختی آبادان
هفته دهم
آلومینیوم - ذوبآهن اصفهان
ورزشگاه: امام خمینی اراک
هفته یازدهم
فولاد خوزستان - آلومینیوم
ورزشگاه: شهدای فولاد
هفته دوازدهم
آلومینیوم - مسشهر بابک
ورزشگاه: امام خمینی اراک
هفته سیزدهم
نساجی مازندران - آلومینیوم
ورزشگاه: شهید وطنی
هفته چهاردهم
آلومینیوم - پرسپولیس
ورزشگاه: امام خمینی اراک
هفته پانزدهم
آلومینیوم - پیکان
ورزشگاه: امام خمینی اراک
هفته شانزدهم
سپاهان - آلومینیوم
ورزشگاه: نقشجهان اصفهان
هفته هفدهم
آلومینیوم - تراکتور
ورزشگاه: امام خمینی اراک