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وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در کرمانشاه، با اشاره به افتتاح ۲۰۶ طرح ارتباطی، ظرفیتهای استان را برای تبدیل شدن به حلقه اتصال و هاب اقتصاد دیجیتال و ارائه خدمات فنیمهندسی به عراق قابل توجه دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جلسه شورای اداری استان کرمانشاه با تأکید بر اینکه توسعه زیرساختهای ارتباطی زیربنای ارائه همه خدمات کشور و پیشنیاز توسعه در بخشهای مختلف است، با اشاره به افتتاح ۲۰۶ طرح ارتباطی، ظرفیتهای کرمانشاه را برای تبدیل شدن به حلقه اتصال و هاب اقتصاد دیجیتال و ارائه خدمات فنیمهندسی به عراق قابل توجه دانست.
ستار هاشمی اجرای پروژه «جینف» را از برنامههای مهم دولت چهاردهم برشمرد و گفت: این پروژه با همکاری کمنظیر دولت و قوه قضائیه، نقش مهمی در هویتبخشی به املاک، شفافیت اطلاعات مکانی و اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات ایفا میکند.
وی افزود: استان کرمانشاه با حمایت استاندار و همکاری مدیران اجرایی، از استانهای پیشرو در اجرای این طرح ملی است و در ارزیابی عملکرد دولت چهاردهم نیز پیشرفت قابل توجهی داشته است.