وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در کرمانشاه، با اشاره به افتتاح ۲۰۶ طرح ارتباطی، ظرفیت‌های استان را برای تبدیل شدن به حلقه اتصال و هاب اقتصاد دیجیتال و ارائه خدمات فنی‌مهندسی به عراق قابل توجه دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جلسه شورای اداری استان کرمانشاه با تأکید بر اینکه توسعه زیرساخت‌های ارتباطی زیربنای ارائه همه خدمات کشور و پیش‌نیاز توسعه در بخش‌های مختلف است، با اشاره به افتتاح ۲۰۶ طرح ارتباطی، ظرفیت‌های کرمانشاه را برای تبدیل شدن به حلقه اتصال و هاب اقتصاد دیجیتال و ارائه خدمات فنی‌مهندسی به عراق قابل توجه دانست.

ستار هاشمی اجرای پروژه «جی‌نف» را از برنامه‌های مهم دولت چهاردهم برشمرد و گفت: این پروژه با همکاری کم‌نظیر دولت و قوه قضائیه، نقش مهمی در هویت‌بخشی به املاک، شفافیت اطلاعات مکانی و اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات ایفا می‌کند.

وی افزود: استان کرمانشاه با حمایت استاندار و همکاری مدیران اجرایی، از استان‌های پیشرو در اجرای این طرح ملی است و در ارزیابی عملکرد دولت چهاردهم نیز پیشرفت قابل توجهی داشته است.