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اقشار مختلف جامعه در شهرستان پاکدشت در یکصد و پنجاهمین شب متوالی از اجتماعات مردمی، با حضور گسترده در خیابانها، بار دیگر اراده خود را برای خونخواهی امام خامنهای (ره) و پاسداری از میراث ایشان به رخ کشیدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شرکتکنندگان در این اجتماع مردمی، با یادآوری غمبار شهادت رهبر انقلاب، امام خامنهای (ره)، تأکید کردند که این حضور مستمر، تبلوری از عشق و وفاداری ملت به پیشوای شهید است و تا تحقق عدالت و پیروزی نهایی متوقف نخواهد شد.
مردم پاکدشت در این شب، ضمن ابراز حمایت همهجانبه از نیروهای مسلح، اعلام داشتند که بصیرت و هوشیاری ملت ایران، سختترین ضربه را به توطئههای دشمنان وارد کرده است. این تجمع بار دیگر نشان داد که پیوند میان مردم و آرمانهای انقلاب اسلامی، در برابر هرگونه تهدیدی استوارتر از پیش شده است.