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جایگاه مازندران با ثبت بیش از ۶۰ میلیون قطعه جوجه ریزی در چهارماهه نخست سال تثبیت شد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: از ابتدای سال جاری تا پایان تیرماه، ۶۰ میلیون و ۸۳۸ هزار و ۱۸۱ قطعه جوجهریزی در ۲ هزار و ۴۹۶ واحد مرغداری مازندران انجام شده که این میزان، معادل ۱۲.۲ درصد از مجموع ۴۹۸ میلیون قطعه جوجهریزی ثبتشده در کشور است.
اسداله تیموری یانسری افزود: این آمار نشاندهنده ظرفیت بالای تولید در مازندران و نقش تعیینکننده استان در تأمین گوشت مرغ و امنیت غذایی کشور است و استمرار این روند، پشتوانهای مطمئن برای حفظ تعادل بازار و پاسخگویی به نیاز مصرفکنندگان محسوب میشود.
تداوم تولید با ثبت نزدیک به ۱۴ میلیون قطعه جوجهریزی در تیرماه
او ادامه داد: در تیرماه ۱۳ میلیون و ۹۰۹ هزار و ۸۶۳ قطعه جوجهریزی در واحدهای مرغداری استان انجام شد که بیانگر تداوم روند مطلوب تولید، فعالیت مستمر واحدهای پرورشی و مدیریت مناسب زنجیره تولید در مازندران است.
تیموری یانسری تحقق این میزان جوجهریزی را نتیجه تعامل و هماهنگی میان تولیدکنندگان، تشکلهای تخصصی، شبکه تأمین نهادههای دامی و مجموعه مدیریتی بخش کشاورزی استان دانست و افزود: حفظ این همافزایی، زمینه پایداری تولید، تنظیم بازار و جلوگیری از نوسانات احتمالی در عرضه گوشت مرغ را فراهم میکند.
نقش راهبردی مازندران در امنیت غذایی کشور
وی با تأکید بر اینکه جوجهریزی مستمر، یکی از مهمترین شاخصهای پایداری تولید در صنعت طیور است، گفت: هرچه این فرآیند با برنامهریزی دقیقتر، تأمین بهموقع نهادهها و حمایت مؤثر از تولیدکنندگان همراه باشد، امکان تأمین پایدار نیاز بازار و ایجاد ثبات در عرضه محصولات پروتئینی نیز افزایش خواهد یافت.
سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران افزود: مازندران به عنوان یکی از قطبهای اصلی صنعت طیور کشور، سهم قابل توجهی در تأمین گوشت مرغ مورد نیاز بازار دارد و ثبت ۶۰ میلیون و ۸۳۸ هزار و ۱۸۱ قطعه جوجهریزی در چهار ماهه نخست سال، گویای توان بالای تولیدکنندگان استان و آمادگی این بخش برای پاسخگویی به نیاز کشور است.