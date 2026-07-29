به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان.دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رفسنجان با اشاره به بررسی میدانی پروژه ۴۸ واحدی نهضت ملی مسکن LSF، واگذاری این پروژه به پیمانکار فاقد صلاحیت و نبود نظارت کافی را از عوامل اصلی بروز مشکلات فنی و اجرایی آن دانست و از صدور دستور بازداشت پیمانکار و بررسی قصور احتمالی دستگاه‌های مسئول خبر داد.

بهنام جعفری‌زاده اظهار داشت: بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد این پروژه از ابتدا تا انتها با ایرادات متعدد فنی، اجرایی و ایمنی مواجه بوده و واگذاری اجرای آن به پیمانکار فاقد صلاحیت، عامل اصلی ایجاد مشکلات کنونی است.

وی افزود: متأسفانه سرمایه مردم در این پروژه تضییع شده و بسیاری از مالکان، علاوه بر پرداخت آورده و اقساط بانکی، واحد‌هایی را تحویل گرفته‌اند که از ایمنی و شرایط مناسب برای سکونت برخوردار نیست.

جعفری زاده، با تأکید بر اینکه پیمانکار در اجرای پروژه مرتکب تخلف شده است، دستور بازداشت پیمانکار را صادر و به بازپرس پرونده مأموریت داد تا ضمن تکمیل تحقیقات، عملکرد تمامی دستگاه‌های مرتبط را از حیث قصور، سهل‌انگاری و ترک فعل بررسی کرده و در صورت احراز مسئولیت، نسبت به برخورد قانونی با خاطیان اقدام کند.

دادستان رفسنجان همچنین مالکان واحد‌ها را برای طرح دادخواست حقوقی مطالبه خسارت راهنمایی کرد تا علاوه بر رسیدگی کیفری، خسارات وارده نیز از طریق مراجع قانونی مطالبه شود.