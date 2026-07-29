به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: تا شنبه دهم مرداد روند افزایش دما، کاهش رطوبت نسبی در طول روز و ماندگاری هوای گرم در استان پیش بینی می‌شود.

مجتبی حمزه نژاد توصیه کرد: با در نظر گرفتن تمهیدات لازم، از رفت و آمد‌های غیرضرور و فعالیت در فضای باز بویژه در ظهر خودداری و حامل‌های انرژی بهینه مصرف شود.

وی افزود: بعدازظهر نیز در ارتفاعات رشد ابر، رگبار پراکنده باران و رعد و برق گاه تگرگ و تندباد لحظه‌ای پیش بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: در برخی نقاط مرکزی، افزایش باد، بروز گرد و غبار و کاهش موقتی کیفیت هوا دور از انتظار نیست.

حمزه نژاد توصیه کرد: از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در بستر رودخانه‌های فصلی خودداری شود.

وی گفت: دریا صبح آرام و بعدازظهر با وزش باد‌های جنوب غربی بویژه در تنگه هرمز، کمی مواج پیش بینی می‌شود.

حمزه نژاد توصیه کرد: رفت و آمد شناور‌های سبک و صیادی با احتیاط صورت گیرد.