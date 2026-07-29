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برنامههای «مستند فرهنگ»، «بنیان فردا»، «بازتاب» و «نغمهها و سرودها»، امروز از رادیو فرهنگ پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه امروز «مستند فرهنگ»، به پخش قسمت دوم زندگی و آثار دکتر محمدرضا باطنی زبانشناس، نویسنده و مترجم معاصر اختصاص دارد.
این برنامه که ساعت ۱۵:۳۰ پخش میشود، به بررسی جایگاه علمی و فرهنگی دکتر باطنی و نقش او در حوزه زبانشناسی و ترجمه میپردازد.
راوی این قسمت از «مستند فرهنگ»، مریم واعظپور است و این برنامه را محمد حسینی باغسنگانی تهیه کرده است.
برنامه «بنیان فردا» در گفتوگو با کارشناسان و روانشناسان به بررسی ابعاد علمی و اجتماعی «شکرگزاری» و تأثیر آن بر آرامش روان و فعالیتهای روزانه میپردازد.
این برنامه با هدف بررسی مهارتهای فردی و اجتماعی، از ساعت ۹:۰۰ تا ۱۰:۰۰ صبح به موضوع «نقش شکرگزاری در فعالیتهای روزانه» اختصاص دارد و این پرسش کلیدی را پیش روی مخاطبان قرار میدهد که چقدر در زندگی انسان شکرگزاری هستید؟
بر اساس این گزارش، در این برنامه دکتـر حجت کیفی بجستانی پژوهشگر و مدرس دانشگاه به تبیین مفهوم شکرگزاری و مرزبندی آن با مقوله «رضایتمندی» میپردازد.
همچنین دکتـر سلاله پایدار (روانشناس) در خصوص تأثیرات روانی شکرگزاری بر کاهش استرس و ارتقای آرامش روان مطالبی را بیان میکند.
در بخش دیگری از این برنامه، دکتـر الناز شیری (جامعهشناس) راهکارهای عملی و چگونگی تقویت فرهنگ شکرگزاری در کودکان و نوجوانان را از منظر جامعهشناختی واکاوی میکند.
پخش گزارشهای مردمی و بستههای صوتی مرتبط با موضوع برنامه، از دیگر بخشهای این مجله رادیویی است.
برنامه «بنیان فردا» به تهیهکنندگی و سردبیری محمدرضا حاجحیدری گویندگی وجیهه حسینیان، نویسندگی محبوبه نجفعلی و هماهنگی بهار آزادی روی موج افام ردیف ۱۰۶ مگاهرتز پخش میشود.
برنامه «بازتاب»، ساعت ۲۱:۳۰ با موضوع بازتابهای پاسخ رهبر معظم انقلاب به نامه اعلام بیعت و وفاداری دبیرکل و رزمندگان حزبالله و نیز بررسی استیصال آمریکا و رژیم صهیونیستی در برابر قدرت مقاومت مردم ایران پخش میشود.
این برنامه با تمرکز بر تحولات سیاسی و منطقهای، به تحلیل ابعاد پیام رهبر انقلاب و بازتابهای آن در فضای سیاسی و رسانهای میپردازد و همزمان، شرایط کنونی جبهه مقاومت و ناتوانی آمریکا و رژیم صهیونیستی در برابر اراده ملت ایران را بررسی میکند.
در این برنامه، دکتر احمد عارفخانی کارشناس مسائل سیاسی و دکتر رحمت ابراهیمی کارشناس مسائل غرب آسیا، به عنوان کارشناسان برنامه، ابعاد مختلف این موضوع را واکاوی خواهند کرد.
احسان همتی گویندگی این برنامه را بر عهده دارد و ریحانه بیرامی تهیهکننده «بازتاب» است.
«نغمهها و سرودها» اربعین را در آینه سرودهای نسل امروز و دیروز بررسی میکند.
در تازهترین قسمت این برنامه با عنوان «اربعین در آینه سرودها، از جاده کربلا تا تپههای غزه، روایت دو نسل» روز جمعه ۹ مرداد به بررسی تحولات مفهومی و محتوایی سرودهای اربعینی در سالهای اخیر پرداخته می شود.
برنانه با اجرای رادمان رسولی مهربانی و با هدف واکاوی نقش موسیقی و سرودهای آیینی در بازنمایی تجربه زیسته زائران اربعین، تلاش دارد نشان دهد چگونه نواهای مذهبی از قالبهای سنتی سوگواری عبور کرده و به رسانهای برای بیان هویت جمعی، نسلی و حتی دغدغههای فراملی تبدیل شدهاند.
در بخش کارشناسی این برنامه، حاج حسین هوشیار مداح اهل بیت (ع) به عنوان کارشناس مهمان حضور دارد و به تحلیل ماهیت نوحهها و سرودهای اربعینی، تفاوت کارکرد آنها در هیئتها و مسیر پیادهروی، و همچنین تغییر مضامین این آثار از تأکید بر هویت خانوادگی و نسلی تا شکلگیری رویکردهای حماسی و جهانی میپردازد. در این گفتوگو، آثاری، چون «اربعین، کربلا خانوادگی قشنگتره» ابوذر روحی، «معالحسین» و «طوفان الاربعین» مورد بررسی قرار میگیرد.
این برنامه همچنین با پخش بخشهایی از سرودهای شاخص سالهای اخیر، به مقایسه دو رویکرد هویت عاطفی و نسلی و هویت حماسی و امتمحور در تولیدات جدید میپردازد و تلاش میکند نسبت میان عشق و هدف را در مسیر اربعین تبیین کند.
همچنین در گفتوگو با رحمان وحیدیفر مسئول گروه سرود «رهپویان حرم» روند شکلگیری این گروه، انگیزهها و دغدغههای اولیه، شیوه انتخاب اشعار و تجربه تولید آثار ویژه کودکان و نوجوانان، از جمله قطعه «عزیزم حسین» مورد بررسی قرار میگیرد.
«نغمهها و سرودها» با تهیه کنندگی یلدا احتشامی جمعهها ساعت ۱۶ پخش می شود.