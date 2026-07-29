مردم ولایتمدار شهرستان قدس در یکصد و پنجاهمین شب متوالی از اجتماعات مردمی در خیابان‌ها، بار دیگر صلابت خود را در برابر توطئه‌های دشمنان به رخ کشیدند و بر تداوم این مسیر تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، یکصد و پنجاهمین شب از تجمعات مردمی در شهرستان قدس، با حضور پرشور اقشار مختلف جامعه در خیابان‌های این شهر برگزار شد.

شرکت‌کنندگان در این اجتماع با تأکید بر تداوم حضور خود در میدان‌ها و خیابان‌ها، این استمرار را نمادی از اراده پولادین ملت ایران در برابر تهدیدات دشمنان معرفی کردند.

مردم شهرستان قدس در این تجمع مردمی، اعلام کردند که حضور مستمر آنان در این شب‌ها، پیامی روشن به بدخواهان نظام اسلامی است و نشان می‌دهد که ملت ایران با بصیرت و هوشیاری کامل، در مسیر خون‌خواهی رهبر شهید و حمایت از تمامیت ارضی کشور ایستادگی خواهد کرد. این حضور مقتدرانه، بار دیگر بر پیوند ناگسستنی مردم این شهرستان با آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید نمود.